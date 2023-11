Grande successo per il convegno sull’olio extravergine d’oliva a Martinsicuro

TERAMO – Sono terminati la settimana scorsa i lavori di ripristino della pavimentazione della piazza del municipio di Martinsicuro e di altri tratti di strade di competenza comunale. L’intervento ha suscitato le critiche dei gruppi di minoranza in Consiglio comunale, secondo i quali bisognava trovare soluzioni alternative al taglio di alcuni alberi.

«Tali interventi si sono resi necessari in quanto le radici dei pini esistenti nelle adiacenze avevano sollevato la pavimentazione – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani – e questi tratti di strada erano diventati estremamente pericolosi per il traffico veicolare e pedonale».

Nella piazza del municipio, si è dovuto procedere con l‘abbattimento dei quattro pini esistenti: una decisione che gli amministratori definiscono «sofferta, ma inevitabile» dopo la relazione agronomica, rimessa lo scorso 24 ottobre, che affermava che quei pini costituivano «un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità».

«È doveroso precisare che i nostri uffici comunali erano già in possesso di una relazione agronomica del 26 settembre 2022 nella quale per gli stessi pini si arrivava alla conclusione che per le condizioni degli alberi e le interferenze non risolvibili, si riteneva necessaria la rimozione e la sostituzione delle piante in oggetto, al fine di diminuire potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità». Precisa l’assessore che ribadisce anche la volontà dell’amministrazione di provare a salvare in tutti i modi le piante in oggetto.

«Nonostante tale relazione, era volontà dell’amministrazione provare ad evitare di rimuovere i pini, per cui in data 24 ottobre 2023 veniva dato incarico a una ditta per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale attraverso demolizione della pavimentazione esistente, realizzazione di un massetto in cls armato con rete elettrosaldata e stesura di un nuovo tappetino bituminoso.

Tale intervento doveva però essere realizzato con la presenza in loco dell’agronomo che aveva rimesso la perizia e che doveva accertare, a seguito della scarifica della pavimentazione esistente e rimozione delle radici superficiali dei pini, la successiva stabilità delle piante stesse».

E’ stato quindi solo a seguito della relazione pervenuta il 24 ottobre 2023, redatta a seguito del sopralluogo, che si è dovuto procedere all’abbattimento dei pini così come prescritto nella relazione, durante i lavori di ripristino della pavimentazione stradale a Martinsicuro.

«Dopo la rimozione delle piante – conclude Monica Persiani – sono state ripiantumate altre 7 essenze arboree: 4 al posto dei pini e 3 nelle aree adiacenti».

«Con l’intervento eseguito abbiamo semplicemente messo in sicurezza un’area che era divenuta ormai da tempo pericolo costante per pedoni, bici e autovetture. E lo abbiamo fatto nell’unico modo possibile, non con il più semplice, come si è voluto far apparire. Continueremo il nostro lavoro di manutenzione di strade e marciapiedi mettendo sempre al primo posto la sicurezza dei cittadini, salvaguardando il più possibile le essenze arboree esistenti e, ove ciò non sia possibile, operando adeguate compensazioni attraverso nuove piantumazioni» è il commento sulla vicenda del sindaco Massimo Vagnoni.