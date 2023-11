XXXV Palio dei Comuni: in diretta televisiva il Gala e gli abbinamenti dei cavalli

Si terrà domani sera il Gala del XXXV Palio dei Comuni, in diretta televisivia. Rappresentanti da Marche, Umbria ed Abruzzo.

FERMO – Giovedì 9 novembre, presso l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, a partire dalle 18:00, nel salone degli eventi, si terrà il tradizionale Gala del Palio, una serata in diretta televisiva durante la quale saranno definitivamente abbinati i cavalli ai 24 comuni partecipanti al XXXV Palio dei Comuni. I comuni partecipanti sono Amatrice, Ancona, Arquata, Ascoli Piceno, Belmonte, Camerino, Campofilone, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare. La diretta televisiva vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei comuni, provenienti dalle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Si preannuncia una serata all’insegna dell’agonismo e delle sfide tra i vari comuni, in attesa della “disfida” finale che si terrà domenica 12 novembre.

«Si prospetta un Palio bellissimo che trae ispirazione dalle 34 edizioni precedenti – afferma entusiasta Salvatore Mattii – Si tratta di un evento di straordinaria qualità e immagine, volto a promuovere le Marche in Europa e nel mondo, con le sue peculiarità e le sue eccellenze. Il Palio è da sempre un momento in cui tutti sono avversari in pista ma uniti nell’obiettivo comune di promuovere le Marche e, data la partecipazione di Abruzzo, Lazio e Umbria, il centro Italia».

L’attesa è palpabile, l’energia elettrizzante e le tradizioni millenarie si fondono con lo spirito della competizione ippica: il XXXV Palio dei Comuni si prepara a solcare il palcoscenico, suscitando fermento in tutta la regione. Questo evento, presente nel calendario nazionale ed internazionale da 35 anni, non è soltanto una competizione di prestigio, ma anche una celebrazione delle radici medievali, quando i comuni e i campanili onoravano il proprio nome con sfide ardite e spettacolari festeggiamenti.

La serata di abbinamento rappresenta il prologo ideale per immergersi nell’atmosfera del Palio dei Comuni. Il programma per questa serata indimenticabile è il seguente: alle 18:00 ci si ritroverà nella sala eventi dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio per l’estrazione degli abbinamenti, uno dei momenti più attesi della serata. Alle 18:30 verrà servito un apericena a buffet, che darà agli ospiti l’opportunità di socializzare e condividere l’entusiasmo che circonda l’evento. Alle 20:00 avrà inizio la trasmissione in diretta nazionale su EquTv, con Daniela Guerini e Mauro Galandrini. La trasmissione si aprirà con un breve filmato di 40 secondi dedicato a ciascun comune partecipante. Successivamente, Mauro Galandrini presenterà ciascun comune e chiamerà il suo rappresentante in passerella, accompagnato da modelle e modelli.

«Il piacere campanilistico della sfida”, sottolinea Alessia Mattii, “e la soddisfazione di ritrovarsi per un evento sportivo unico per le emozioni che ha regalato in ogni edizione. Il Palio dei Comuni è un evento sportivo di grande importanza, una corsa di Gruppo 1 in cui si sfidano i cavalli di maggiore qualità e i migliori guidatori». Ancora una volta, assisteremo a un Palio che vedrà in pista campioni a quattro zampe e driver molto apprezzati sia in Italia che all’estero. Pertanto, sarà un evento emozionante con batterie avvincenti e una finale che incanterà, qualunque sia il risultato. Il Palio ha sempre attirato l’attenzione dei media italiani ed esteri. Il Gala degli abbinamenti rappresenta non solo un incontro, ma anche un’occasione per i Comitati del Palio e gli amministratori comunali per lanciarsi simpaticamente sfide