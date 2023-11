Aurora boreale in Italia, cieli rossi anche su Marche ed Abruzzo

L’aurora boreale che ha tenuto con gli occhi all’insù moltissimi italiani al nord è stata vista anche in diverse zone del centro, Marche e Abruzzo, e perfino in Puglia.

TERAMO – Una tempesta geomagnetica di elevata intensità. Per i più romantici, l’aurora boreale in Italia. Ieri notte i cieli sopra lo Stivale si sono tinti di rosso, a causa di un rarissimo fenomeno naturale. L’aurora boreale in Italia era visibile soprattutto sulle Alpi e sulle regioni settentrionali, Friuli e Veneto, ma è stata ammirata anche da altre zone, come la Romagna, le Marche e l’Abruzzo e perfino in meridione, come in Puglia.

Sui social infatti diversi utenti hanno postato immagini molto suggestive, con il suggestivo, e molto raro, bagliore rossastro in cielo.