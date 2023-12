Controlli della GdF con la cinofila: due ragazzi arrestati per spaccio ad Ortona

In macchina ed in auto avevano complessivamente 400 grammi tra marijuana ed hashish e due bilancini di precisione.

CHIETI – Le fiamme gialle ortonesi hanno fermato un’auto con due ragazzi a bordo ed hanno eseguito un controllo con l’ausilio dell’unità cinofila. I finanzieri della Tenenza di Ortona hanno così rinvenuto, complessivamente, 400 grammi di hashish e marijuana, oltre al materiale per confezionare le dosi, e i due ragazzi sono stati arrestati per spaccio.

Per contrastare i continui focolai di traffico di sostanze stupefacenti e per prevenire la formazione di nuove piazze di spaccio nella provincia teatina, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato le operazioni anti droga. In tale contesto, si è svolto il controllo della Tenenza di Ortona con l’ausilio dell’unità cinofila del Gruppo di Pescara.

I due ragazzi, poco meno che trentenni, in auto avevano 300 grammi tra hashish e marijuana, già suddivise in dosi. Successivamente i controlli sono stati estesi alle abitazioni dei due e sono spuntati altri 53 grammi di hashish e 35 di marijuana, oltre a due bilancini di precisione. I due ragazzi di Ortona sono così stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posti agli arresti domiciliari su disposizione del pm di turno, Marika Ponzian. Dopo l’udienza di convalida, il giudice monocratico, in attesa del processo, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso gli Uffici della Tenenza di Ortona dei due responsabili.