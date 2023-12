La Guardia di Finanza ha denunciato 5 persone. Per pagamenti superiori ai 500 euro, le vincite nella sala vlt di Ortona in cui sono scattati i controlli venivano falsamente iscritte ad altri giocatori per aggirare la normativa antiriciclaggio.

CHIETI – Le norme prevedono che ad ogni vincita superiore ai 500 euro, il gestore della sala videolottery proceda alla verifica dell’identità del giocatore. Per eludere tale normative,in una sala vlt di Ortona venivano iscritte a giocatori ignari false vincite . La Guardia di Finanza ha denunciato 5 persone, il titolare e 4 dipendenti. Ognuno di loro rischia una multa fino a 30 mila euro e una pena fino a 3 anni di reclusione.

Dalle verifiche delle fiamme gialle, è emerso che alcuni dei presunti vincitori si trovavano al lavoro nel momento in cui risultava la vincita, altri non erano in Italia e qualcuno non aveva mai giocato alle vlt in vita sua. L’importo complessivo delle oltre 100 operazioni artatamente effettuate ammonta ad 85 mila euro.

La Guardia di Finanza rende noto che spesso le persone non vogliono essere riconosciuta per non essere qualificate come ludopatiche oppure per non dover dichiarare al fisco un’entrata extra e continuare a beneficiare di prestazioni sociali agevolate.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Colonnello Michele Iadarola, evidenzia come questa specifica attività di servizio confermi il costante monitoraggio dei flussi finanziari, focalizzando l’attenzione investigativa nei confronti di un settore particolarmente vulnerabile quale quello dei prestatori di servizi di gioco, in modo da prevenire e contrastare qualsiasi condotta delittuosa in grado di inquinare il tessuto economico.