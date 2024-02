Circonvenzione di anziano ad Ortona: donna denunciata per truffa

Le altre tappe del tour elettorale in Abruzzo del presidente di Regione Emilia-Romagna e presidente del Partito Democratico, Stefano Boncaccini, in vista delle Regionali e delle Europee sono Lanciano, Vasto e Pescara.

TERAMO – Le urne si apprestano ed i big di partito sono impegnati a solcare la Penisola per incontrare gli elettori, specie nelle regioni in cui si vota anche per rinnovare la giunta regionale e nei comuni dove si vota per decidere chi indosserà la fascia tricolore. Stefano Bonaccini, presidente di Regione Emilia-Romagna e presidente del Partito Democratico, sabato e domenica sarà in Abruzzo per un tour elettorale che toccherà Vasto, Lanciano, Pescara ed Alba Adriatica.

Bonaccini visita la regione per una serie di incontri a sostegno di Luciano D’Amico, candidato alla presidenza della giunta regionale per la coalizione Patto per l’Abruzzo. Il tour di Bonaccini inizierà sabato alle ore 17 a Lanciano, nella Casa di conversazione (piazza Plebiscito), dove parteciperà a un’iniziativa con Luciano D’Amico. Alle ore 19 il presidente dem si sposterà a Vasto, nella pinacoteca di palazzo D’Avalos (piazza Lucio Valerio Pudente), per un’altra iniziativa con D’Amico. Domenica 21 gennaio alle ore 11 Bonaccini sarà a Pescara, nel piazzale antistante la scuola media Foscolo (via Einaudi 1, in caso di pioggia al Centro polivalente Mons. Britti di via Cesano) per una conferenza stampa/presidio con Luciano D’Amico sul tema “Sos scuole e periferie”. Ultimo appuntamento del tour elettorale in Abruzzo di Bonaccini alle ore 14 ad Alba Adriatica, nella sede del PD in Lungomare Marconi 300, per un’iniziativa con D’Amico.

«Siamo orgogliosi dell’attenzione che il partito sta riservando all’Abruzzo – ha commentato il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – lo scorso fine settimana abbiamo ricevuto la visita della segretaria Elly Schlein nella Marsica, adesso accogliamo con lo stesso entusiasmo il presidente Stefano Bonaccini. E’ chiaro che il PD crede fortemente in Luciano D’Amico e nel progetto che sta portando avanti per dare all’Abruzzo una giunta regionale credibile e operosa».