Gaffe di Noi Moderati a Chieti, il manifesto è per il Piemonte

Per l’ottava volta, quello di Ortona è stato indicato come porto sicuro per lo sbarco di migranti salvati al largo della Libia da parte di una nave delle Ong.

CHIETI – Tre giorni di navigazione. Questa la distanza che separa il punto in cui la Ocean Viking, nave della Ong Sos Mediterranee, ha recuperato 110 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia e quello in cui le persone verranno fatte sbarcare, il porto di Ortona. E’ la seconda volta che la Ocean Vicking viene indirizzata verso l’Abruzzo, che ha già ospitato diversi sbarchi di migranti.

Il salvataggio è avvenuto nella notte di martedì 6 febbraio, in seguito alla segnalazione diramata da Alarm Phone. L’equipaggio dell’organizzazione umanitaria ha trovato al buoio il gommone, che era sovraffollato e in condizioni più che precarie. Tra i migranti recuperati, 11 donne, di cui 2 incinte, un bambino di un anno e 36 minori. L’ong rende noto che la Guardia Costiera libica sul finire delle operazioni di trasbordo, si è avvicinata, per poi allontanarsi nuovamente pochi minuti dopo.

Migranti che sarebbero già provati, ma che devono affrontare ancora un paio di giornate di navigazione a bordo della Ocean Viking prima di raggiungere Ortona, in maniera non proprio agevole e con le previsioni che danno in peggioramento le condizioni meteo.