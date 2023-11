Sbarcati ad Ortona i 128 migranti a bordo della Ocean Viking

L’iniziativa già sperimentata in altri comuni italiani è tesa a favorire il ripopolamento di borghi e piccole comunità.

CHIETI – Anche il Comune di Paglieta sperimenta l’iniziativa “Case a 1 euro”, già riproposto in altri comuni in diverse regioni italiane. Si tratta di un progetto teso a ripopolare o a sviluppare il turismo e la proliferazione di nuove attività commerciali o artigianali in borghi o piccole comunità.

Anche Paglieta, come molti altri borghi italiani, nel corso degli anni ha subito il fenomeno dello spopolamento: nuclei famigliari che si spostano verso città o oltre zone, per maggiori opportunità lavorative o per una presenza maggiore di servizi. Difficilmente si è assistito in tali contesti ad un ricambio generazionale.

Da qui l’idea di attirare persone da fuori, magari interessate a lanciare un’idea imprenditoriale che ben possa incastrarsi in tali luoghi. In questo modo l’Amministrazione mira a recuperare immobili da risanare, offrendo un investimento non proprio proibitivo.

I proprietari di case abbandonate nel centro storico di Paglieta che aderiranno all’iniziativa, metteranno a disposizione le proprie unità abitative “a base d’asta” di 1 euro. Chi avrà manifestato interesse all’acquisto avrà un dato lasso di tempo per inviare la richiesta. L’assegnazione delle case avverrà mediante asta pubblica e prestabilita. Mentre procederanno i lavori dei privati, il Comune realizzerà contestualmente altre opere per garantire la sicurezza e favorire la riqualificazione delle aree pubbliche.