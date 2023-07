La Humanity 1 ha attraccato al porto di Ortona con 197 migranti

Tra i tanti in fila ieri davanti ai cancelli di Villa San Martino, dove è stata allestita la camera ardente di Silvio Berlusconi, anche l’ex senatore Antonio Razzi, che però è stato respinto insieme all’attore Massimo Boldi: il “responsabile” e “cipollino” non sono stati fatti passare.

CHIETI – Forse per senso di responsabilità, ma più probabilmente per un moto di gratitudine, Antonio Razzi ha deciso di presentarsi ieri, martedì 13 giugno, alla camera ardente allestita a Villa San Martino ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, dove però è stato respinto. L’ex senatore abruzzese infatti è rimasto fuori insieme ad un altro escluso, e deluso, eccellente: Massimo Boldi. «Massimo voleva entrare e voleva andare, ho detto ‘guarda io ti accompagno ma io ho chiamato la segreteria, hanno detto che non fanno entrare nessuno perché è una cosa solo per la famiglia’ e io ho detto ‘ per me va benissimo’» le parole di Razzi riportate da Il Fatto Quotidiano.

Razzi ha poi affermato: «non sono venuto per farmi intervistare, lui invece è andato… A me non frega niente, io sono qui per il presidente Berlusconi ma già sapevo di non poter entrare. Mi hanno detto ‘non facciamo entrare nessuno’. Massimo ha voluto per forza…».

Il rapporto tra i Razzi e Berlusconi è stato splendido: al già senatore bastò un solo colloquio con l’ex cavaliere per rimanerne affascinato a tal punto da passare con un balzo a piedi pari da Italia dei Valori, con la quale era stato eletto coi voti all’estero, al gruppo misto, dando vita al gruppo parlamentare dei Responsabili insieme a Domenico Scilipoti. Il fatto che all’epoca, la fine del 2010, a Berlusconi mancassero giusto un paio di voti per superare la mozione di fiducia proposta dall’ex alleato Gianfranco Fini e che il grande balzo si avvenuto giusto la notte precedente al voto sono dettagli. Di Pietro gridò al tradimento, qualcun altro si spinse perfino a ventilare l’ipotesi di compravendita parlamentare. Ipotesi seccamente smentite dagli interessati: «Io non ho preso neppure un centesimo, solo un abbraccio e l’amicizia del presidente Berlusconi» disse all’epoca Antonio Razzi.