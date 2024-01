Elezioni Amministrative 2024: i comuni al voto in Abruzzo e nelle Marche

Il segretario regionale del Partito Democratico Abruzzo commenta il nodo candidature all’interno della coalizione di centrodestra alle prossime Regionali: «spettacolo squallido, al trio Meloni-Salvini-Tajani non importa nulla dell’Abruzzo».

PESCARA – Con l’approssimarsi del 10 marzo, la data in cui si vota per le Regionali 2024, partiti e coalizioni sono alle prese con calcoli, misure, pesi e contrappesi. In questa fase di per sé abbastanza delicata, nella quale tutti devono trovare la quadra interna, rimane scoperto il fianco delle critiche esterne. E così il centrodestra, già alle prese con il nodo candidature per le prossime Regionali e impegnato in ragionamenti cervellotici, si trova anche sotto il fuoco delle critiche degli oppositori politici. Il segretario dem Daniele Marinelli, intervenendo sulla questione, definisce il dialogo interno al centrodestra «uno spettacolo squallido».

«E’ privo di qualsiasi decenza il balletto tutto interno al centrodestra sulle candidature alle presidenze di Regione, uno spettacolo squallido che avviene proprio nei territori guidati dai sodali di Meloni & co» afferma il segretario regionale in una nota stampa. «Sembra di assistere a uno scambio di figurine: se tu non mi dai Solinas, io non ti do Marsilio; ma i nomi potrebbero essere intercambiabili, perché nell’obiettivo di costoro c’è soltanto il posto da occupare e non il profilo migliore da proporre agli elettori».

Secondo Marinelli, la “lotta per le candidature” alle Regionali 2024 del centrodestra non sarebbe provocata soltanto “dagli scontri al vertice” nei partiti di maggioranza, ma anche da una certa insoddisfazione verso le politiche dell’attuale presidente di Regione: «La lite scoppiata nella destra romana dimostra due cose: l’insoddisfazione nei confronti del governo Marsilio, che viene messo costantemente in discussione (si ricordi la dichiarazione del leghista Andrea Crippa già nel novembre scorso) e l’ennesima dimostrazione che al trio Meloni-Salvini-Tajani non importa nulla dell’Abruzzo, perché le scelte per l’Abruzzo si fanno a Roma, non in base alla capacità di governare ma al Risiko del potere da comporre».