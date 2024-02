Investe di proposito una ragazza e le uccide il cane: arrestato ad Acquasanta Terme

Da stasera e fino a martedì 30 gennaio, ad Ascoli Piceno si terranno diverse iniziative legate alla Giornata della Memoria.

ASCOLI PICENO – Sebbene la maggior parte delle iniziative per la Giornata della Memoria sia in programma per domani, venerdì 26 gennaio, già da questa sera si inizia riflettere con l’incontro “Un the yiddish”, alle ore 21:00 presso la Sala degli Specchi, nella sede di Confindustria, tra musica, parabole, storielle e dolcetti della tradizione ebraica.

Domani a partire dalle 9:00 presso la Sala dei Savi di Palazzo Capitani, sarà possibile leggere ed ascoltare i contributi alla riflessione degli studenti delle scuole medie e superiori. Successivamente si terrà la lettura pubblica di “L’uomo più felice del mondo” di Eddie Jaku, con studenti, docenti, rappresentanti delle Istituzioni e cittadini e la mostra degli elaborati realizzati dagli alunni dell’IC del Tronto e Valfluvione.

Alle ore 17.30 sempre alla Sala dei Savi, si terrà l’ “Omaggio ai sommersi e ai salvati”, contributi a cura delle associazioni Apply, Mecenate mentre alle ore 21: 00 al Pio Istituto S. Cuore (viale Vellei 16) verrà proiettato il film “Il labirinto del silenzio”.

Il giorno successivo, sabato 27 gennaio, presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, dopo i saluti delle Autorità, alle 10:00, Manrico e Stefano Farina, nipoti di Giusti tra le Nazioni porteranno le proprie testimonianze. Alle 15:00 invece nella zona ebraica del Civico cimitero si terrà una preghiera congiunta ebraico-cattolica. Alle 17:00 presso lo stabilimento Elantas Europe (zona industriale Campolungo 35) si terrà l’omaggio “Tracce di Primo Levi”, mentre alle 20:00 nel Refettorio del Convento dei Cappuccini di San Serafino si terrà una degustazione, su prenotazione, di piatti ebraici dal titolo “Mangiare alla giudia”.

Il 29 gennaio, dalle ore 12: 00 alle 13:30, presso il Liceo Artistico “Licini”si terrà l’evento

“Ricordare la Shoah con i metodi del DAMS. Un’esercitazione di arte, letteratura e museologia”, nel quale interverrà Paolo Coen, professore ordinario di Museologia dell’Università di Teramo

L’ultima inziativa in programma per la Giornata della Memoria ad Ascoli Piceno si terrà il 30 gennaio alle 10:00 al Cinema Odeon, con la proiezione per le scuole del film di James Hawes, “One Life”.