Prete perde il controllo dell’auto e si schianta: positivo alla cocaina

La ragazza era stata affidata ad una famiglia rom residente in Italia dalla madre della giovane, dietro compenso. La ragazzina doveva sbrigare le faccende domestiche, non poteva muoversi liberamente ed era costretta a chiedere l’elemosina per strada. Ha anche subito violenza e i suoi documenti le erano stati prelevati.

L’AQUILA – Prelevata in Romania all’età di 14 anni, dopo essere stata affidata, dietro compenso, dalla madre alla famiglia di quello che, in base a rituali tipici della cultura rom, sarebbe diventato il suo promesso sposo. Una volta arrivata in Italia, ad Avezzano, la minorenne è stata ridotta in schiavitù e segregata, ha subito violenze ed è stata costretta a raccogliere l’elemosina per strada, per consegnare i proventi ai suoi aguzzini. Un uomo di 45 anni, la moglie di 44 ed il loro figlio di 19 sono stati arrestati e condotti in carcere. La madre della giovane risulta indagata a a piede libero.

La ragazzina è stata notata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile lo scorso ottobre e da lì sono scattate le indagini dei Carabinieri di Avezzano, coordinate dalla procura distrettuale antimafia di L’Aquila, sfociate nelle misure cautelari disposte dal gip del tribunale del capoluogo.

La giovane è stata prelevata nel 2022 e sarebbe stata costretta a subire l’affidamento concordato dalla madre. Appena è arrivata in Italia le sono stati tolti i documenti e la libertà di movimento. Ha subito violenza in diverse occasioni ed era costretta a disbrigare le faccende domestiche all’interno della casa e a chiedere l’elemosina per strada.

Le vessazioni sono terminate dopo l’intervento della pattuglia dei Carabinieri dello scorso autunno. La ragazza minorenne ridotta in schiavitù ad Avezzano è stata affidata ad una struttura protetta, mentre i suoi aguzzini si trovano ora in carcere.