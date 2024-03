Truffa del finto maresciallo tentata a Folignano: arrestato

Un trentottenne di origine campana ha raggirato un anziano ed il figlio invalido ed è riuscito a mettere le mani su 50 mila euro in contanti. Ma i Carabinieri lo guardavano a vista.

ASCOLI PICENO – Ha contattato un uomo invalido e l’anziano padre e, presentandosi come un maresciallo dell’Arma, li ha convinti che un loro parente avesse causato un terribile incidente. Poi, dopo aver convinto l’anziano a recarsi in caserma, si è fatta consegnare dal figlio, rimasto solo a casa, una busta di denaro in contanti. Fortunatamente però, la truffa del finto maresciallo tentata a Folignano è stata sventata dai Carabinieri, quelli veri, che hanno arrestato il truffatore.

L’uomo, un trentottenne di origine campana già noto per reati analoghi, intorno alle 13:00 dello scorso giovedì 21 marzo, ha contattato un uomo di 37 anni, invalido e solo in casa. Gli ha raccontato che il fratello, distratto dall’uso del cellulare alla guida, aveva investito un’anziana e che era necessario pagare una cauzione per evitare l’arresto. Proprio in quel momento, il padre dell’uomo ha fatto rientro ed il finto maresciallo gli ha ripetuto la storiella.

Gli ha anche suggerito di recarsi in caserma e di aspettare il suo arrivo, portandosi con sé il telefono del ragazzo. Durante il tragitto il sessantasettenne di Folignano ha ricevuto diverse chiamate dall’autore della truffa del finto maresciallo, il quale gli chiedeva la sua posizione pressoché in tempo reale. Nel frattempo si è recato presso l’abitazione dell’uomo ed ha convinto il figlio a consegnarli una busta di denaro in contanti, 50 mila euro, frutto di una recente eredità.

Per fortuna però, l’anziano è stato notato da un militare nei pressi della caserma, che ha immediatamente capito cosa stava accadendo. Immediatamente, è stato allertato il Nucleo Investigativo che, sostituendosi all’anziano al telefono, teneva al telefono l’interlocutore, carpendo informazioni importanti e disponendo le contromisure.

In questo modo i militari hanno intercettato il veicolo sospetto, la cui targa era stata rilevata dal sistema di videosorveglianza, mentre si trovava ancora nel territorio di Folignano. L’autista, alla vista della volante, ha gettato uno zaino dal finestrino. Al suo interno il bottino appena sottratto.

Arrestato per truffa aggravata, il trentottenne è stato tradotto in carcere. L’intera somma recuperata è stata restituita agli aventi diritto.