Pinguini Tattici Nucleari, Fuori dall’HYPE RINGO STARR Instore Tour

Dopo lo straordinario terzo posto alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare il pubblico in FUORI DALL’HYPE RINGO STARR INSTORE TOUR, 5 appuntamenti nelle principali città italiane in cui la band presenterà FUORI DALL’HYPE RINGO STARR (Sony Music). Il nuovo progetto discografico è uscito negli store e sulle piattaforme digitali il 7 Febbraio, e oltre alle 10 tracce di Fuori dall’hype contiene le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, riarrangiate e rimasterizzate, e tre brani totalmente inediti: Ringo Starr, il brano che ha conquistato l’Ariston, stabile al primo posto della top 50 Italy di Spotify Italia e ai primi posti della Top5 radio; Bergamo e Ridere, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

Il primo appuntamento della serie di incontri che porterà i Pinguini Tattici Nucleari in giro per l’Italia è fissato alla Feltrinelli di Milano (Piazza Piemonte) il 12 febbraio. Il gruppo arriverà poi a Torino (Feltrinelli Porta Nuova), Bologna (Feltrinelli Piazza Ravegnana), Firenze (Feltrinelli Red p.zza della Repubblica) e Roma (Feltrinelli via Appia), per incontrare ed abbracciare i fan che li hanno sostenuti per tutta la loro carriera e durante l’avventura sanremese.

Nel frattempo cresce l’attesa per il tour nei palazzetti, che sta già riscuotendo un successo clamoroso e che arriverà a Pordenone (27 febbraio), Milano (29 febbraio, SOLD OUT), Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo) e Torino (16 marzo), per chiudere con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e su tutti i punti vendita autorizzati. Info su www.bpmconcerti.com.

FUORI DALL’HYPE RINGO STARR – GLI APPUNTAMENTI

12 febbraio – Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte ore 18.30

13 febbraio – Torino, Feltrinelli Porta Nuova ore 18.00

14 febbraio – Bologna, Feltrinelli Piazza Ravegnana ore 18.00

18 febbraio – Firenze, Feltrinelli Red p.zza della Repubblica ore 18.00

20 febbraio – Roma, Feltrinelli via Appia ore 18.00