Sosta gratuita per i residenti nei parcheggi con strisce blu. Fioravanti: 'Stiamo mettendo in campo tutte le misure e agevolazioni possibili per mostrare la nostra vicinanza alla comunità ascolana'

ASCOLI PICENO – ‘Dalla giornata odierna e fino alla data del 3 aprile 2020, tutti i residenti in centro storico potranno sostare gratuitamente all’interno dei parcheggi con strisce blu’.

Ad annunciarlo è il sindaco Marco Fioravanti – tramite social e comunicato stampa -:

‘La nostra Amministrazione sta mettendo in campo tutte le misure e le agevolazioni possibili per mostrare la propria vicinanza alla comunità ascolana in questa situazione di emergenza. Da oggi, per i residenti muniti di regolare permesso, sarà possibile sostare gratuitamente nei parcheggi blu.

La decisione è stata presa in totale accordo con la Saba, che ringrazio per la disponibilità mostrata, per permettere a ciascun residente di poter parcheggiare nelle immediate vicinanze della propria abitazione.

Colgo l’occasione per ricordare a tutti di restare il più possibile a casa, uscendo solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Noi ce la stiamo mettendo tutta – conclude il Sindaco – uniti supereremo questo momento di difficoltà’