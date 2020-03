Coronavirus Marche, ricoverato al Murri una persona di Fermo

By

FERMO – A renderlo noto è proprio il Sindaco Paolo Calcinaro tramite un post pubblicato nella sua pagina personale di Facebook:

‘Purtroppo uno degli ultimi due ricoveri al Murri proviene dalla nostra città e più precisamente dalla zona di San Michele. Ora alcune indicazioni utili: ovviamente non si può (come mai viene fatto) dare le generalità.

Le autorità sanitarie stanno rintracciando chi ha avuto contatti con lo stesso per la quarantena di precauzione: tuttavia l’interessato è stato a casa negli ultimi giorni (circa una settimana) mentre le persone a lui prossime risultano ad ora asintomatiche.

L’informazione costante è il miglior metodo contro il panico – continua il primo cittadino – ; do due ultime indicazioni: muovetevi il meno possibile verso territori, anche regionali, dove il contagio è più sviluppato e, in caso anche di banali sintomi influenzali, prolungate la permanenza a casa attendendo prima di ritornare alle quotidiane occupazioni. Grazie a tutti, come sempre…forza!’