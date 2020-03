La Samb anticipa…Covid19 permettendo

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anticipata a martedì prossimo 10 marzo ore 18:30 la trasferta della Samb a Piacenza dapprima programmata per mercoledì 11 marzo ore 20:45.

Ma, visto il periodo, con i Comunicati che si susseguono ora per ora, il condizionale sarebbe d’obbligo.

Notizia degli ultimi minuti l’intenzione di giocare nel prossimo mese tutte le gare dei campionati calcistici a porte chiuse…

Nulla è definitivo, si vive alla giornata anzi minuto per minuto…

Nel frattempo la squadra rossoblu si allena per l’incontro in terra emiliana.

Rossoblu in campo nel pomeriggio odierno (di ieri) dopo il lunedì di riposo concesso da mister Montero in seguito all’ennesimo stop forzato del campionato.

La squadra ha sostenuto quindi un lavoro di ripristino prettamente aerobico senza palla.

INFERMERIA Luca Gelonese è tornato in gruppo dopo la lesione al flessore, mentre Emilio Volpicelli sta continuando il suo programma di recupero differenziato (anche per lui lesione al flessore).

Nel frattempo, la gara Piacenza-Samb (recupero dell’ottava giornata di ritorno), inizialmente prevista per mercoledì 11 marzo, ore 20.45, è stata anticipata a martedì 10 marzo (ore 18.30), motivo per cui i rossoblu domani (oggi) osserveranno un giorno di riposo per ritrovarsi poi giovedì e iniziare a preparare la sfida del Garilli.

L’ULTERIORE, NUOVO CALENDARIO ROSSOBLU