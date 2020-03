Covid-19, Bonus da 600 euro: come fare per richiederlo. Domande da domani

By

ROMA – Da domani, 1° aprile – e non sarà uno scherzo -, si potrà fare richiesta per il sussidio di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo.

Notizia che è stata diramata dall’Inps nel suo sito ufficiale, dove dichiara ‘che le domande per usufruire della prestazione ‘indennità 600 euro‘ potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Da quella data è possibile accedere direttamente da qui‘.

Tutte le istruzioni e le modalità sono contenute in una circolare da poco pubblicata, che ha come oggetto ‘Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti’:

Con la presente – si legge nella circolare – si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

Chi può fare richiesta:

liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO;

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori del settore agricolo;

lavoratori dello spettacolo.

CIRCOLARE INPS