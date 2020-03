Il fatto è avvenuto a Pescara, in via Italica, ieri pomeriggio 31 marzo 2020. Un’anziana signora di 63 anni è stata aggredita e derubata mentre andava a fare la spesa, intorno alle 18.30. L’autore del gesto sarebbe un 20enne senza fissa dimora. Il giovane malvivente avrebbe prima spinto la signora per poi strapparle la borsa e darsi alla fuga.

Sul posto è intervenuta immediatamente la volante della Polizia che ha provveduto ad intercettare l’autore della rapina, vicino la stazione Portanuova. In tasca, gli agenti, gli hanno trovato 50 euro di proprietà della donna.

Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto e, nella giornata di oggi, lo attende un processo per direttissima. La donna invece è stata trasferita in ospedale per la mediazione.