Samb: Uova di Pasqua 2020

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il momento è molto delicato per l’Emergenza “CoViD19” e si spera di uscirne fuori al più presto soprattutto facendo ognuno di noi il proprio dovere: Restare a Casa, proteggerci e proteggere, lavarsi, attenersi scrupolosamente alle direttive del Governo e della Sanità.

Ci auguriamo che per la Pasqua prossima (12 aprile) si possa tornare alla normalità.

A tal proposito la società rossoblu lancia come di consueto l’iniziativa pasquale delle caratteristiche Uova ricche di fantastiche sorprese.

Di seguito il comunicato ufficiale:

Pronto per una nuova Pasqua rossoblu?🔴🔵🐣

Dalla rinnovata collaborazione con i nostri partners Fastedit e Cioccolato Giammarini sono arrivate le uova della Samb (anche quest’anno disponibili al cioccolato fondente). Quale sarà la sorpresa? All’interno troverai dei magneti con le più belle immagini della Curva Nord. COLLEZIONALI tutte e cerca il magnete JOLLY!

I possessori del JOLLY saranno invitati allo stadio, per un evento al quale parteciperà anche la squadra e riceveranno un poster autografato dai calciatori e parteciperanno tutti all’estrazione di una maglia ufficiale stagione 2019-20.

(la data dell’evento verrà comunicata in seguito)



Ecco dove potrete acquistarle sul territorio: (lista in aggiornamento):

✔️ Supermercati Oasi

✔️ Supermercati Tigre

✔️Supermercati Tigre Amico

✔️ Supermercati Conad



Per i negozianti eventualmente interessati a diventare rivenditori scrivere via mail a: mail@giammarini.it

Per le vendite online e al Samb Store daremo successive comunicazioni.