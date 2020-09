Coppa Italia: Ascoli-Perugia 1-4

ASCOLI PICENO – Il Perugia cala il poker, espugna il Del Duca e passa il turno.

Incontro agevole per i grifoni che chiudono il primo tempo in vantaggio per tre reti a zero: Rosi, Murano e Dragomir firmano le marcature.

La ripresa inizia subito con il quarto gol degli umbri con Lunghi che, in pratica, chiude l’incontro e la qualificazione.

Il gol della bandiera marchigiana arriva all’ultimo minuto con Ghazoini.

IL TABELLINO

ASCOLI-PERUGIA 1-4 (pt 0-3)

RETI: 12′ Rosi (P), 24′ Murano (P), 42′ Dragomir (P), 46′ Lunghi (P), 89′ Ghazoini (A)

ASCOLI (4-3-3): Sarr; Ghazoini, Corbo, Sini, Sarzi Puttini (46′ Semeraro); Eramo, Donis (63′ Costa Pinto), Cavion (46′ Saric); Mallè (46′ Chiricò), Vellios, Matos (46′ Cangiano). A disp.: Leali, Pucino, Petrucci, Padoin, Avlonitis, Lico, Bajic. All. Bertotto.

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi (46′ Sounas), Negro, Angella, Righetti; Dragomir (55′ Moscati), Burrai, Kouan (46′ Cancellotti); Longhi, Murano (61′ Bianchimano), Melchiorri (55′ Elia). A disp. Baiocco, Sgarbi, Crialese, Falzerano, Tozzuolo. All. Caserta.

ARBITRO: Massimi di Termoli

NOTE: ammoniti Ghazoini (A), Sarzi Puttini (A), Murano (P), Lunghi (P), Cangiano (A). Rec. 0′ pt, 3′ st.

