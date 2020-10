Samb, ecco Zironelli: carriera, curiosità, precedenti con i rossoblu

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Mauro Zironelli è il successore di Paolo Montero.

Il tecnico veneto, nato a Thiene (cui ha dato i Natali anche al maratoneta Orlando Pizzolato) in provincia di Vicenza il 21 gennaio 1970, ha sostenuto quest’oggi il primo allenamento sui campi del “Samba Village”.

Zironelli si lega alla Samb per una stagione con opzione per la seconda (in caso di promozione in serie B).

ALLENATORE

Amante del modulo 3-5-2 il coach vicentino ha intrapreso la carriera di allenatore nella stagione 2006/07 allenando per tre stagioni le giovanili del Bassano. Nel 2009 per altre tre stagioni guida i giovani del Vicenza.

Nel 2012/13 è all’Abano nel torneo di Eccellenza.

Due anni alla Sacilese in serie D, due terzi posti. Nel 2015/16 è nell’Alto Vicentino sempre in serie D dove si piazza in seconda posizione.

La stagione successiva il trasferimento nel Mestre, in D, ed è subito promozione in serie C dove con la compagine mestrina ottiene un decimo posto.

Nel 2018/19 è alla Juventus Under 23 in serie C (11° posto) e nel 2019/20 al Modena, esonerato a novembre dopo sedici gare di Campionato.

Ieri, 27 ottobre, la chiamata di Domenico Serafino per sostituire Paolo Montero.

Nella giornata di domani, 29 ottobre, avverrà la presentazione ufficiale.

NUMERI E PRECEDENTI DA COACH CONTRO LA SAMB.

Mauro Zironelli vanta tre precedenti da allenatore contro la Samb.

Il bilancio è in perfetta parità, una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Il 4 ottobre 2017 con il Mestre in casa veneta viene battuto dai rossoblu di Francesco Moriero 2-1, doppietta di Miracoli e rete mestrina di Beccaro su calcio di rigore a cinque minuti dal 90°.

Il 16 febbraio 2018, al “Riviera” e in diretta TV, Zironelli “si vendica” infliggendo alla Samb un rotondo 2-0 con reti di Rubbo e Sottovia (il direttore di gara era Daniele De Santis, ucciso tragicamente con la sua ragazza a Lecce il mese scorso).

Nel terzo e più recente precedente è pari e patta a San Benedetto del Tronto il 25 settembre 2019 tra il suo Modena e i rossoblu di Paolo Montero, 1-1 per le reti nel primo tempo di Alessio Di Massimo e il pareggio di Rossetti.

