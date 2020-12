Ascoli: esonerato Delio Rossi e il suo staff

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella (57′ Pirola), C. Augusto; Armellino (65′ Frattesi), Fossati (85′ Barberis), Barillà; Boateng (65′ D’Errico), Gytkjaer (85′ Maric), Mota Carvalho. A disp. Lamanna, Donati, Rigoni, Colpani, Lepore, Marin, Machin. All. Brocchi ASCOLI (4-3-3): Leali; Corbo (88′ Cangiano), Brosco, Quaranta, Sarzi Puttini (69′ Pierini); Gerbo, Saric, Donis (55′ Cavion); Chiricò (55′ Buchel), Bajic, Sabiri. A disp. Sarr, Ndiaye, Avlonitis, Pucino, Spendlhofer, Eramo, Cangiano, Tupta, Vellios. All. Rossi. ARBITRO: Rapuano di Rimini RETI: 34′ C. Augusto (M), 87′ Frattesi (M) NOTE: ammoniti Bettella (M), Armellino (M), Gerbo (A), Sabiri (A), Fossati (M). Rec. 2′ pt, 4′ st. Al termine della sconfitta subita al Brianteo di Monza, il capitano Riccardo Brosco ha chiesto scusa a nome di tutta la squadra per il trend negativo di risultati: “In questo momento le parole non servono a nulla, da capitano e a nome anche dei miei compagni chiedo scusa, tutti noi dobbiamo metterci in discussione, stiamo facendo qualcosa che non era preventivato, dobbiamo solo pedalare, lavorare a testa bassa e cercare in ogni modo di risollevarci da questa difficile situazione. Secondo me oggi ce l’abbiamo messa tutta, ma non basta e quando i risultati non arrivano è ancora più demoralizzante. Trovare una soluzione non è semplice, ma è nostro dovere trovarla. L’unico modo che conosco è lavorare, tanto, correre ed essere più concentrati. Ne dobbiamo uscire anche a livello morale”.