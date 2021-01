FeralpiSalò-Samb 1-2: i protagonisti della vittoria. Il Punto e la Sintesi

VERONA. Termina in parità la sfida del Gavagnin con la Fermana che rimonta nel finale sulla Virtus Verona grazie alla stoccata di Demirovic. Gara che si stende sul filo dell’equilibrio ma con la Fermana che tiene magnificamente il campo senza soffrire affatto, anzi creando il presupposto migliore con il tiro di Iotti nel primo tempo che si perde a lato di poco. Gara senza sussulti ma Fermana che si fa preferire ma clamorosamente va sotto di un gol. Contrasto violento di Pittarello che manda a terra Rossoni, ignora tutto Zucchetti e Danti insacca da due passi. Immeritato lo svantaggio canarino nel primo tempo.

Ripresa con Raffini subito in campo per Boateng e la Virtus Verona che prova in contropiede. Mister Cornacchini piazza tutto l’arsenale pesante in avanti chiudendo addirittura con cinque attaccanti. Al 35’ splendido l’assist di Cremona per Palmieri che prova a superare l’estremo locale che si salva in angolo. Dalla bandierina, palla per Demirovic che scarica di sinistro in rete il gol che vale il pareggio.

VIRTUS VERONA – FERMANA 1-1

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Daffara, Visentin, Pellacani, Amadio; Cazzola, Bentivoglio (43’ st Delcarro) , Leonardi; Danti (32’ st Danieli); Pittarello, Arma

FERMANA (4-4-2): Ginestra; De Pascalis (35’ st Cremona), Rossoni, Scrosta, Mordini; Iotti (11’ st Demirovic), Grossi (25’ st Palmieri), Urbinati, Neglia; Boateng (1’ st Raffini), Cognigni

ARBITRO: Zucchetti di Foligno

RETI: 32’ Danti, 37’ st Demirovic

NOTE: giornata fredda, gara a porte chiuse. Ammoniti Scrosta, Urbinati, Neglia, Bentivoglio. Recupero 0 + 4

