Ascoli, parla il DS Polito: mercato, rinnovi, rapporto col Patron, settore giovanile

ASCOLI PICENO – Al termine della partita Mister Sottil ha commentato così la vittoria dei bianconeri:

“E’ un risultato più che giusto, arrivato tardi perché di partite facili in B non ce ne sono e non dimentichiamo che giocavamo contro il Brescia, siamo andati sotto su calcio piazzato, nella parte centrale del primo tempo abbiamo perso le fila del gioco, stavamo andando dietro al nervosismo della partita, che si stava spezzettando con i falli, abbiamo subìto qualche ripartenza. Nel secondo tempo la gara è stata a una porta sola, chi è entrato si è fatto trovare molto pronto, è questa la forza della squadra. Dionisi? E’ un grande giocatore, alza la qualità tecnica, lo chiamo regista offensivo con capacità di fare gol, era tantissimo che non giocava 90’ ma non avevo dubbi sulla sua disponibilità, ha alzato la qualità ed è di riferimento per tutti i compagni”.

Questo il commento di Mirko Eramo, autore del gol che ha riaperto il match coi lombardi:

“E’ stata un’azione veloce, Saric ha recuperato la palla, l’ha passata a Pucino, mi ha visto fuori area, ho chiamato la palla, è stato bravo a darmela e ho deciso di calciare di prima, è andata bene, sono contento. Dedico tutti i miei gol a nonno, che non c’è più, mi seguiva sempre, ci teneva tanto a me; poi la dedica è anche per mia moglie e i miei figli che mi sono stati vicini nei momenti difficili. Il gol è stato fondamentale, ma tutta la squadra stava girando bene”.

E’ la volta del neo arrivato Federico Dionisi, all’esordio in maglia bianconera:

“E’ stata una buona gara, siamo partiti benissimo, potevamo e dovevamo trovare il gol del vantaggio, siamo andati sotto, ma abbiamo reagito da squadra, compatti e uniti, abbiamo ottenuto una vittoria importantissima. Con Bajic mi sono trovato molto bene, è un giocatore che crea campo, sa giocare di sponda, ma anche con tutti gli altri mi sono trovato bene”.

