Marche: Controlli Anti-Covid, multate 79 persone

MONTESILVANO: C.A. 40 anni, era appena uscito dal suo ristorante di Montesilvano quando è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Pescara. Da tempo era pedinato per precedenti e sospetti che potesse esser coinvolto in un giro di droga. Nel momento in cui è uscito di casa, si è messo alla guida della sua auto, in direzione verso il suo ristorante a Montesilvano. I poliziotti, hanno notato l’uomo prelevare qualcosa dal bagagliaio dell’ auto, una Mercedes e dopo una ventina di minuti, lo hanno visto tenere in mano un pacchetto. E’ stato fermato e hanno scoperto che l’involucro avvolto nel cellophane conteneva mezzo etto di cocaina. Altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente, erano nel bagagliaio dell’auto C.A. è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il Sostituto Procuratore della Repubblica ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

