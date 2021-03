Samb: salta la gara contro il Ravenna

L’anticorpo monoclonale Vir-7831 prodotto da GSK a Parma ma sviluppato in Svizzera, ha mostrato una riduzione dell’85% di ricoveri e decessi per Covid tra i pazienti ad alto rischio con l’ efficacia anche verso le varianti. Una nuova arma terapeutica contro il Virus che rappresenta un passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Un dato così importante efficace per i pazienti che presto potrebbero accedere a questa opportunità terapeutica in Italia e in tutto il mondo per evitare le conseguenze più gravi dell’infezione da Covid-19.