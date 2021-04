Serie B, 33° turno: designazioni e precedenti

ASCOLI PICENO – Sono 27 i bianconeri convocati da Mister Sottil per il ritiro anticipato in vista della sfida di campionato col Monza in programma al “Cino e Lillo Del Duca” sabato 10 aprile, ore 14:00.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pinna, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian

Squalificati: nessuno

Diffidati: Pucino

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI ASCOLI – MONZA

Alessandro Prontera della sezione di Bologna è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Monza, match valido per la 33^ giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato alle ore 14:00 al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

Gli Assistenti sono Sergio Ranghetti di Chiari e Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

Quarto Ufficiale Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

