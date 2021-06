Marche: Incidente grave un medico

FANO(AN):Martedi’ 8 Giugno,intorno alle 14:00, un medico 65enne percorreva con il suo scooter,la statale adriatica per andare al lavoro in ospedale di Fano, quando, all’altezza di Marotta di Mondolfo, all’improvviso si schianta contro un’auto.Lo schianto è stato forte contro una jeep condotta da un 35enne intenzionato a svoltare.Il medico è caduto a terra in condzioni gravi dove i soccorsi sul posto hanno chiamato l’eliambulanza per trasportarlo urgentemente alle Torrette di Ancona.Si indaga ancora sulle cause dell’incidente.