Abruzzo: droga nascosta nel tappo della benzina dell’auto due arrestati

CASOLI(CH): Due uomini,Nasry Abdellah, 53 enne residente a Roccascalegna, e Najem Mohamed, 55enne residente a Casoli sono stati arrestati questa mattina. I due sono stati individuati nel centro di Casoli nelle prime ore della mattina di oggi, dopo essere stati rintranciati nell’effettuare diverse chiamate con il cellulare, hanno raggiunto una zona più isolata per incontrare qualcuno. I carabinieri sono intervenuti dopo aver notato un giovane che prima si è avvicinato ai due uomini e subito dopo si è allontanato in tutta fretta. I militari,li hanno bloccati con un blitz veloce, mentre risalivano sull’auto di uno di loro,dove alla perquisizione sono stati ritrovati 8 involucri in cellophane contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina e 5 di hashish, nascosti nello sportellino del tappo della benzina. Successivamente,sono state perquisite le loro abitazioni dove sono stati trovati nel comodino della camera da letto altri 3 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e sarà avviata al laboratorio per la quantificazione del principio attivo. I due devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Sono in corso, riferisce il maggiore Vincenzo Orlando, verifiche per individuare la fonte dell’approvvigionamento e i destinatari dello stupefacente.