Ascoli-Brescia: i probabili schieramenti. 61 tifosi ospiti

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. annuncia la partnership con Football TV (IFTV), una delle maggiori e più influenti piattaforme digitali dedicate al calcio italiano, con l’intento di diffondere in tutto il mondo l’interesse e la passione per i colori bianconeri. Nello specifico, ogni qualvolta in cui l’Ascoli otterrà una vittoria in Campionato, IFTV donerà tre maglie ufficiali; in caso di pareggio, sarà una la maglia in palio. Ciascun vincitore potrà scegliere fra la prima maglia, classica a strisce bianconere, la seconda, nera con tratti oro e la terza, blu royal. I vincitori potranno anche personalizzare la maglia con nome e numero a scelta.

Per candidarsi a ricevere la maglia è sufficiente seguire su Instagram la pagina ufficiale dell’Ascoli Calcio (@AscoliCalcio1898FC), visitare il giorno della partita dell’Ascoli la pagina Instagram di IFTV (@ItalianFootballTV), mettere il like al post che IFTV dedica all’iniziativa (Ascoli jersey giveaway) e commentarlo indicando la taglia della maglia. L’iniziativa di IFTV ed Ascoli Calcio, finalizzata alla promozione del brand Ascoli Calcio in tutto il mondo, ha riscontrato un grandissimo successo nelle prime settimane dal debutto: più di 11.000 like e 3.000 partecipanti con dodici vincitori per ogni punto in classifica ottenuto dall’Ascoli. I vincitori provengono da tutto il mondo, Italia, Stati Uniti, Canada, Olanda. Tutti i costi, inclusa la spedizione, sono a carico del Club.

ASCOLI-BRESCIA: DESIGNAZIONE ARBITRALE

Luca Massimi della sezione di Termoli è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-BRESCIA, match valido per la 6^ giornata del Campionato di Serie B 2021/22, in programma sabato 25 settembre, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Gli Assistenti sono Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Rocca di Catanzaro.

Quarto Ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore,

Var Ivano Pezzuto di Lecce,

Avar Filippo Valeriani di Ravenna.

NOTIZIARIO: REATTIVITÀ E TATTICA.

I bianconeri si sono ritrovati oggi pomeriggio al Picchio Village per proseguire la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio col Brescia: la seduta di lavoro è stata incentrata su reattività e tattica.

Domani è in programma alle 10:30 la rifinitura al Picchio Village.