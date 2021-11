Jesi, presentazione del gruppo di lettura dedicato alla letteratura comica e umoristica

JESI – Questa sera alle 21, presso il Museo “In Verdicchio Veritas”, annesso alle cantine Sartarelli, in Via Costa del Molino 24, Poggio San Marcello, L’autore Jesino Stefano Vignaroli presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo, “Nel segno del Leone”, terzo episodio della serie storica ambientata nella Jesi rinascimentale.

L’autore

Stefano Vignaroli, medico veterinario, è ormai noto, non solo a Jesi e dintorni, per i suoi romanzi, gialli e thriller storici, le cui trame sono sempre ambientate nelle terre marchigiane. Dopo aver portato a termine la trilogia dedicata a una simpatica e arguta poliziotta jesina, la Commissario Caterina Ruggeri, considerata la sua passione per la storia, soprattutto locale, si è voluto dedicare quindi al romanzo storico. Prendendo spunto da alcuni elementi architettonici della città di Jesi e da fatti effettivamente avvenuti nella storia (vedi il Sacco di Jesi), è nato così il romanzo “L’ombra del campanile”, pubblicato neel 2015. Può essere considerato il primo di una serie dedicata a un tipografo del XVI secolo, Bernardino Manuzi, e a una giovane studiosa dei nostri tempi, Lucia Balleani, che, ritrovando e archiviando antichi testi, ci fa rivivere insieme a lei oscure vicende del passato. Al primo episodio è seguito il secondo, dal titolo “La corona bronzea”, presentato nel 2017. “Nel segno del leone” è il terzo (ma non diciamo ultimo) episodio di una saga storica davvero appassionante e avvincente, come afferma Marco Torcoletti nella prefazione del libro. La trama ovviamente si riaggancia ai primi due volumi, ma comunque nulla toglie al fatto che il libro possa essere letto a sé, senza dover per forza conoscere gli episodi precedenti.

La Trama

Nell’anno 2019, ancora una volta, la studiosa Lucia Balleani e l’archeologo Andrea Franciolini ci prendono per mano e ci guidano attraverso gli arcani misteri della Jesi rinascimentale, tra vie, vicoli e Palazzi di un centro storico che, alle porte degli anni ’20 del XXI secolo, inizia a rigurgitare dal sottosuolo antichi e importanti oggetti riferibili a epoche passate. Gli scavi archeologici di Piazza Colocci riserveranno infatti sorprese inaspettate agli occhi di tutta la popolazione jesina. Ricominciamo così a seguire le vicende dei personaggi del XVI secolo attraverso le scoperte di antichi documenti e reperti archeologici da parte della giovane coppia di ricercatori dei nostri tempi. Al termine del secondo episodio, abbiamo lasciato Andrea quasi in punto di morte, soccorso dalla sua amata, celata sotto mentite spoglie. La trama si è trasferita a Urbino, ma di certo i due protagonisti, Andrea Franciolini e Lucia Baldeschi, dovranno ritornare a Jesi per coronare il loro sogno d’amore. Il matrimonio dovrà essere un evento festoso e sfarzoso, e dovrà essere celebrato dal Vescovo della Città di Jesi, Monsignor Piersimone Ghislieri. Ma siamo sicuri che oscure trame, del destino e degli uomini, non riusciranno a ostacolare per l’ennesima volta l’unione tra Andrea e Lucia? I due amanti si sono ritrovati, e per nulla al mondo vorrebbero lasciarsi di nuovo. Andrea vuol finalmente far da padre alla sua bambina, Laura e, perché no, anche alla figlia adottiva di Lucia, Anna. Le bambine sono fantastiche, stanno crescendo sane e vispe nella residenza di campagna dei Conti Baldeschi, e Andrea si trova a godere della loro vicinanza. Ma venti di guerra condurranno di nuovo il Capitano d’armi della Regia Città di Jesi ai campi di battaglia. E a lasciare ben presto la tranquillità e la pace riconquistata. I Lanzichenecchi premono alle porte dell’Italia settentrionale e il Duca della Rovere, in una strana alleanza con Giovanni De’ Medici, più noto come Giovanni Dalle Bande Nere, si prodigherà a evitare che le soldataglie tedesche raggiungano Firenze e persino Roma. Evitare il saccheggio della città eterna nel 1527 non sarà compito facile, né per il Duca Della Rovere, né per Giovanni dalle Bande Nere, né tantomeno per il Capitano Franciolino de’ Franciolini.

Come al solito, anche il mistero non manca, e in questo episodio, la giovane coppia dei nostri giorni si troverà a dover indagare su due importanti reperti, una strana icona rappresentante un leone traverso e un antico codice di Tacito, il Codex Latinus Aesinas VIII, il cui originale è stato da sempre conservato a Jesi, presso la residenza dei Conti Baldeschi Balleani.

Pierpaolo Mascia