PIZZO BERRO(FM): Un uomo di 30 anni,Mattia Orsi,è morto sui Monti Sibillini mentre faceva escursione cadendo in un volo di oltre 100 metri finendo in un crepaccio nelle Gole dell’Infernaccio. L’uomo per recuperare un’altra persona e trasportarla a valle è andato incontro alla morte. Il giovane era di Fabriano,sul posto sono giunti il soccorso Alpino,i vigili del fuoco e l’elisoccorso recuperando l’altro escursionista nella zona impervia.I carabinieri stanno indagando sul caso dell’incidente e sulla ricostruzione di come possa essere morto il giovane 30enne.