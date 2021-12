Monte Gorzano: trovato morto l’escursionista disperso

Un 45enne di Roseto, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.

MOSCIANO SANT’ANGELO – Per mesi ha minacciato la sua ex e per G.D.S. 45 anni è scattato l’arresto. Un fine rapporto non accettato da lui dove comincia a perseguitarla di continuo. La donna, una 36enne di Mosciano, ha denunciato G.D.S, 45enne rosetano, raccontando ai carabinieri di subire minacce dall’uomo. Gli agenti, hanno cominciano a monitorare la situazione, soprattutto per avere prove certe contro l’uomo.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri, hanno perquisito il domicilio del 45enne. In casa sono stati trovati materiali utili per le prove e per proseguire le indagini. Il provvedimento cautelare nasce per una serie di episodi che il rosetano ha commesso nei confronti della donna.

La 36enne di Mosciano, ha subito atti persecutori, lesioni e minacce pesanti. Le manette sono scattate a seguito dell’accoglimento da parte dell’ A.G. di Teramo sui risultati raccolti dai carabinieri di Mosciano. G.D.S., dopo l‘arresto è stato trasportato nel carcere di Lanciano.