Omicron: nelle Marche due casi della variante ad Ancona e Ascoli

ANCONA – Ancora in sensibile aumento il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata hanno raggiunto quota 213 (+9) di cui 38 in Terapia intensiva (+2), 38 in Semintensiva (invariato) e +7 nei reparti non intensivi (137).

Un trend che fa impennare la percentuale di occupazione di pazienti Covid dei reparti: in Terapia intensiva le Marche sono al 15,2% e in Area Medica (Semintensiva e reparti non intensivi) al 18.07%.

Sono tre le persone decedute in 24ore: un 52enne di Monteporzio (Pesaro Urbino), un 81enne di Senigallia (Ancona) e una 83enne di Osimo (Ancona), tutti con patologie pregresse (il totale delle vittime ora è 3.197). Lo fa sapere l’Osservatorio epidemiologico della Regione. Sul fronte contagi sono 300 i casi giornalieri e l’incidenza sale a 284,99.

In un giorno sette persone dimesse dagli ospedali. Gli assistiti in strutture territoriali sono 98 e 37 persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) continua a crescere (5.657; +57 rispetto a ieri) mentre scende sensibilmente quello delle quarantene per contatto con positivi (15.102; -727). I guariti salgono a 123.829 (+240).

Per quanto riguarda i ricoverati, l’incidenza ogni 100mila abitanti, in Terapia intensiva è 0,54 tra i vaccinati e 4,71 su non vaccinati. Dei ricoverati in Intensiva – circa l’82% della popolazione marchigiana ha ricevuto almeno due dosi di vaccino – vaccinato, il 24% risulta vaccinato con almeno due dosi e il 76% non vaccinato.