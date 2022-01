La poesia sul Covid dell’infermiera poetessa jesina Maria Teresa Chechile entra in Cri. Alla vigilia del Natale infatti, è stata ufficialmente accolta dalla Croce Rossa di Jesi in una cerimonia di consegna tenutasi nella sede di via Gallodoro, alla presenza del presidente Dott Francesco Bravi e dell’ispettrice Serena Romagnoli. La Chechile ha voluto sottolineare, con la consegna dei suoi versi “ Mi ero persa”, come unendo le forze e in sinergia si possa far fronte ad ogni difficoltà.«Questo tempo epocale di pandemia ci sta mostrando come si possa sempre trovare una via di uscita da ogni forma di disagio – commenta l’infermiera-poetessa – l’emergenza sanitaria ci ha fatto vivere non solo sulla pelle e nel corpo quella fragilità, alla quale si è sempre soggetti, ma anche come se ne possa uscire attraverso una coesione di intenti e unendo le forze.»

Il dottor Bravi ha sottolineato come ci sia sempre bisogno di collaborazione, non solo nella pandemia, e di come la Croce rossa sia sempre pronta alla sua opera di soccorso e di supporto. L’incontro poi ha raggiunto il climax ed ha toccato il suo momento più emozionante con la proiezione e l’interpretazione de “Mi ero persa”, la poesia sul covid. Alla cerimonia erano presenti anche la vice ispettive Saveria Grazia, la consigliera Bocchini Carla, la delegata sociale Avv. Patrizia Catozzi, alcuni volontari e la famiglia dell’infermiera / poetessa.

Pierpaolo Mascia