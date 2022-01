Martinsicuro: due arresti per spaccio di droga

L’AQUILA – Ammonta a circa 4 milioni di euro la somma che la Giunta regionale ha messo a disposizione dei comuni della provincia di Teramo per opere di urbanizzazione legate all’adeguamento e completamento di aree e strutture comunali. Lo rende noto l’assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, dopo che l’amministrazione regionale ha approvato un elenco di interventi “che rappresentano – sottolinea l’assessore – per i comuni beneficiari, in gran parte piccoli comuni, una boccata d’ossigeno per ridare slancio, concludere e avviare interventi pubblici per migliorare la vivibilità dei comuni stessi”.

La somma stanziata dalla Giunta regionale va a rifinanziare la legge regionale 40 del 2017 sul recupero del patrimonio edilizio esistente, legge che nasce proprio con l’obiettivo di permettere agli enti locali che hanno avviato opere pubbliche di avere ulteriori finanziamenti per arricchire o concludere le opere avviate. “I finanziamenti erogati – spiega l’assessore Pietro Quaresimale – interessano diverse opere comunali in diversi settori urbanistici, anche se gran parte delle somme erogate vanno a finanziare la realizzazione o il miglioramento di impianti sportivi. Molto spesso nei piani comunali delle opere pubbliche proprio la realizzazione di strutture sportive viene sacrificata per far spazio ad opere di altra natura. L’intervento che ha voluto portare avanti la Giunta regionale – conclude l’assessore – vuole andare proprio in questa direzione, venendo incontro alle amministrazioni comunali che hanno scarsità di risorse per completare o progettare impianti sportivi”.

Questi gli interventi finanziati: efficientamento parcheggio comunale di Civitella del Tronto (90.497 euro), riqualificazione parco “I Cappuccini” ad Atri (56.000 euro), parco giochi nella frazione Azzinano di Tossicia (86.500 euro), parcheggi pubblico Controguerra (87.465 euro), Belvedere Cecco d’Ascoli Ancarano (100.000 euro), piazza Giovanni Thaulero a Roseto degli Abruzzi (99.998 euro), parcheggio pubblico presso stazione a Mosciano Sant’Angelo (99.999 euro), piazza Vittorio Veneto Arsita (84.000 euro), realizzazione parco attrezzato in località Val Vomano di Penne Sant’Andrea (100.000 euro), piazza G. Colatrani a Silvi (100.000 euro), mercato ittico di Giulianova (659.000 euro), mostra permanente del Mare a Silvi (150.000 euro), impianto sportivo comunale di Cellino Attanasio (140.000 euro), campo sportivo di Basciano (119.000 euro), realizzazione area sportiva a Montorio al Vomano (150.000 euro), realizzazione impianto illuminazione campo sportivo di Castelli (150.000 euro), riqualificazione impianti sportivi di Ancarano (150.000), realizzazioni campi di paddle a Corropoli (132.000 euro), impianto sportivo Palacastrum di Giulianova (150.000 euro), impianto sportivo di Pineto (147.000 euro), adeguamento e realizzazione impianti palazzetto dello sport di Campli (147.868 euro), campo di bocce a Castel Castagna (148.000 euro), completamento impianto sportivo di Crognaleto (144.393 euro), impianto sportivo di Atri (150.000 euro), efficientamento energetico pista di atletica di Nereto (150.000 euro), recupero funzionale del rifugio “Campo dei venti” a Prato Selva nel comune di Fano Adriano (190.000 euro).