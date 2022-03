Un commando assalta l’Ivri di Sambuceto: sparatorie, mezzi in fiamme e bottino da 4 milioni di euro

CHIETI – Sparatorie con le forze dell’ordine, mezzi in fiamme per favorire la fuga e bloccare gli inseguitori, un mezzo pesante per sfondare le pareti del caveau: sembrano le scene mancanti del film “le Iene” di Quentin Tarantino, invece è la realtà andata in scena ieri sera intorno alle 20:30 a Sambuceto, nella frazione di San Giovanni Teatino. Un commando composto da una ventina di criminali, ha compiuto una rapina alla sede della Sicuritalia Ivri, la società attiva nel settore Sicurezza con sedi in tutta Italia. A differenza del film però, che racconta gli attimi successivi ad una rapina finita male, questa per i malviventi al momento è andata bene ed ha fruttato un bottino che potrebbe superare i 4 milioni di euro.

Il piano si è rivelato efficace nella sua brutale semplicità: bloccare gli accessi alla sede di Ivri, sfondare una parte con una ruspa, impadronirsi del denaro e fuggire, se necessario, aprendosi la strada a suon di pallottole. Questo è quanto messo in atto da un commando composto da una ventina di banditi. Per avere libertà di movimento, bloccare eventuali inseguitori e facilitarsi la fuga, i malviventi prima di entrare in azione hanno bloccato la strada di accesso, con camion ed auto, alcuni dei quali sono stati dati alle fiamme. Per compiere la rapina e farsi strada fino alla sala conta della sede Ivri di Sambuceto, hanno abbattuto gli spessi muri della struttura con una ruspa. Poi, per convincere la quindicina di guardie giurate presenti a desistere dall’opporre resistenza, hanno esploso numerosi colpi d’arma fuoco, fortunatamente senza colpire nessuno. Una volta preso il denaro, già diviso in ceste, si sono dati alla fuga.

Le strade erano state cosparse di chiodi per fermare gli inseguitori. Diverse le macchine che sono rimaste danneggiate. Anche un’uscita dell’asse attrezzato è stata bloccata con un mezzo pesante. Poco dopo il colpo, il commando che ha messo a segno la rapina si è riunito in un’azienda vicino alla sede di Sambuceto dell’istituto di vigilanza. Qui sono stati raggiunti dalle forze dell’ordine con le quali hanno ingaggiato uno scontro a fuoco. Ciononostante, i banditi sono comunque riusciti a darsi alla fuga e a disperdere le proprie tracce.

Subito sono scattate le ricerche, con posti di blocco e diverse pattuglie a scandagliare il territorio. Al momento stanno venendo ascoltati i testimoni e sono state recuperati e sequestrati i mezzi impiegati per la rapina a Sambuceto, una ventina circa, ma dei banditi ancroa nessuna traccia. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Marika Ponziani.