GROTTAMMARE – Ulivi e aranci a fare da sentinelle al nuovo parco di quasi 10.000 metri quadri in via di apertura nel centro storico. Il Parco Arena Sisto V manterrà il nome che lo scorso anno lo aveva contraddistinto come sede di eventi: dalla prossima settimana, sarà per i futuri 10 un’altra area verde pubblica dove trascorrere del tempo in relax, immersi in una delle zone più panoramiche e suggestive della città.

In questi giorni, il personale del servizio Manutenzione sta attuando gli ultimi lavori per rendere l’area fruibile e in sicurezza tutto l’anno. L’operazione è il risultato dell’accordo stretto tra il Comune e la Fondazione Povera Costante Maria, che ha ceduto l’area in locazione all’ente fino a dicembre 2031 al canone annuale di 2.125 €, e si fonda sulla convinzione che «la valorizzazione dei parchi presenti sul territorio comunale – si legge nell’atto che ha dato il via all’iter – rafforza l’identità dei luoghi, sviluppa la qualità paesaggistica e la qualità della vita, migliora il benessere della cittadinanza e delle numerose persone che scelgono Grottammare come meta turistica».

All’apertura del Parco Arena Sisto V seguirà, domenica 17 luglio, l’avvio della rassegna “Sisto V e il suo tempo. Un ponte verso la modernità”, con la quale il comitato delle celebrazioni sistine prosegue la programmazione partita lo scorso anno in occasione del V centenario della nascita del pontefice grottammarese. Quattro appuntamenti gratuiti dal 17 al 22 luglio per guidare la curiosità degli spettatori in un percorso multidisciplinare attraversando temi filosofici, letterari, musicali e politici del Cinquecento, più un evento a corollario, per sugellarne la straordinarietà: I Musici, band storica di Francesco Guccini, si esibiranno il 20 luglio nel concerto spettacolo per ricordare i grandi successi che hanno reso famoso uno dei più importanti cantautori della musica italiana (evento a pagamento, biglietto posto unico 15 €, su vivaticket.com).