Weekend di paura in Abruzzo: raffiche di vento fino a 122 km/h

PESCOCOSTANZO – Dovranno presentarsi in Procura per l’obbligo di firma quotidiana i due amministratori comunali dell’Alto Sangro risucchiata da un’inchiesta relativa ad un presunto tentativo di estorsione. I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangor hanno dato oggi esecuzione alle ordinanze firmate dal Gip di Sulmona. La terza persona coinvolta dalle indagini, un avvocato, è stato sospeso temporaneamente dall’esercizio della professione ed è stato raggiunto dal divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I due amministratori comunali e l’avvocato sono accusati di una tentata estorsione aggravata nei confronti di alcuni cittadini.

In base alle indagini dell’Arma, avviate lo scorso gennaio e coordinate dalla Procura di Sulmona, avrebbero preteso denaro, una somma oltretutto cospicua, in cambio del rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di una parte di suolo pubblico. Le vittime della tentata estorsione da parte dei due amministratori comunali e dell’avvocato volevano realizzare una scala d’accesso ad un immobile di loro proprietà a Pescocostanzo.

L’opera era già in costruzione ed i proprietari dell’immobile hanno avanzato una richiesta per regolarizzarla. Da qui è nata una disputa legale, risoltasi in favore dell’Ente. I due amministratori pubblici e l’avvocato avrebbero quindi, al di fuori dell’iter regolare, preteso una somma aggiuntiva a quella stabilita dal giudice.

Gli elementi raccolti dai militi sono state ritenute dal Gip sufficienti per l’applicazione delle misure cautelari nei confronti degli indagati, eseguite nella mattinata di sabato scorso. L’indagine è ancora nella fase preliminare e proseguirà con gli interrogatori degli indagati per la prosecuzione del procedimento penale e per l’eventuale avvio della fase processuale.