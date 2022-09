Parco del Gran Sasso: “Cucina di confine” a Civitella del Tronto

AVEZZANO – La procura di Avezzano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare luce sulle responsabilità della morte della bambina di 12 anni travolta dalle travi in legno dell’altalena su cui giocava nel cortile dell’oratorio di San Pelino. Gli indagati, secondo quanto riporta la stampa abruzzese, sarebbero tre: il parroco, il sindaco facente funzioni e un architetto, referente di Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio del Comune di Avezzano.

L’accusa ipotizzata dalla Procura nei confronti dei tre è quella di omicidio colposo. Come riporta Il Messaggero, il pubblico ministero, Maurizio Maria Cerrato, ha disposto venerdì l’esame esterno sulla salma della bimba. Il parroco si è chiuso in un doloroso silenzio. Ha fatto sapere di essere sotto shock e di stare “pregando per la famiglia” della dodicenne.

Come riporta TgCom24, i carabinieri stanno indagando per chiarire i diversi punti oscuri della vicenda: come e perché la struttura di legno si trovasse nel cortile visto il suo stato di deterioramento ed eventuali responsabilità legate alla sicurezza. La delibera numero 54 del 12 aprile dimostrerebbe, infatti, che la parrocchia ha concesso al Comune, per sei anni, l’utilizzo di alcuni locali dell’oratorio per scopi sociali. Nel contratto non si fa riferimento a spazi esterni, che sarebbero, dunque, di competenza della parrocchia, aspetto che sarà oggetto dell’indagine. Bisognerà anche appurare a chi spettasse il controllo di vigilare i bambini, dal momento che la parrocchia ha coinvolto una cooperativa.