JESI – Incidente fortunatamente senza grosse conseguenze ieri mattina intorno alle ore 10:30 in piazza Colocci. Mentre alcuni operai di Jesi Servizi si accingevano ad addobbare l’albero di Natale collocato qualche giorno fa, il cestello del camioncino fornito di gru sul quale si trovavano all’opera si è sbilanciato e il mezzo si è ribaltato, rovesciandosi su un fianco.

Il signor Leonardo, testimone dell’incidente

Sul cestello si trovava un operaio, che è rimasto lievemente contuso ed è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani. Soltanto tanto spavento e nessuna ferita grave per fortuna.

«Ho sentito un grosso botto, mi sono affacciato dalla finestra di casa mia, che da su piazza Colocci, ed ho visto il mezzo inclinato su un fianco – racconta Leonardo, testimone dell’accaduto – Mi sono spaventato . Ho pensato il peggio, ma per fortuna è andato tutto bene».

Ci si interroga ora sulle cause dell’incidente, per cercare di capire cosa sia andato storto, soprattutto in termini di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono in corso dunque indagini e rilievi per accertare per quale causa il camioncino degli operai di Jesi Servizi che addobbavano l’albero di Natale si è ribaltato.