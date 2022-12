Sabato cerimonia di premiazione del Contest fotografico “Uno sguardo su Controguerra”

TERAMO – «Un segnale importante per il recupero e la realizzazione di opere pubbliche che avranno riflessi importantissimi per lo sviluppo del nostro territorio sotto tanti profili» dichiara il sottosegretario alla presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis in merito ai 90 milioni stanziati dalla Cabina di Coordinamento per le opere pubbliche della Provincia di Teramo.

«Sono previsti – continua il sottosegretario – interventi sulle sedi municipali, di edilizia scolastica e residenziale pubblica, di rigenerazione urbana, sulle infrastrutture e di carattere socio-sanitario». Questi interventi comporteranno una spesa complessiva di circa 70 milioni di euro «oltre ad interventi di messa in sicurezza e recupero dei cimiteri per ridare dignità alle case dei nostri defunti, per circa 13 milioni. Di particolare valenza alcuni interventi nel settore socio-sanitario e di supporto alle categorie più deboli».

Il sottosegretario D’Annuntiis conclude: «Si tratta di un grande risultato ottenuto grazie all’attività del presidente Marsilio nei tavoli governativi e al lavoro congiunto nel tavolo istituzionale da Regione, Province e Comuni». Di seguito l’elenoc delle opere pubbliche che saranno realizzate nella Provincia di Teramo, con lo stanziamento da 90 milioni.

Opere Pubbliche Municipali:

Comune di Basciano Consolidamento della Torre dell’orologio 300.000,00 € Comune di Bellante Torre civica – loc. Ripattoni 1.240.000,00 € Comune di Bisenti Sede Municipale 1.462.144,00 € Comune di Castel Castagna Demolizione e ricostruzione ex scuola elementare per nuova sede comunale 1.470.000,00 € Comune di Castellalto Sede Municipale 3.425.100,00 € Comune di Civitella del Tronto Sede Comunale – II stralcio 3.512.000,00 € Comune di Colonnella Sede Municipale 2.500.000,00 € Comune di Mosciano Sant’Angelo Torrino della sede Municipale 189.334,00 € Comune di Torano Nuovo Edificio Comunale – Palazzo De Gregoris 1.337.195,00 € Comune di Tortoreto Edificio Municipale 1.465.000,00 €

Edilizia Scolsatica:

Comune di Penna Sant’Andrea Edificio Via Roma 1.564.882,00 €

Caserme:

Comune di Corropoli Caserma Carabinieri 400.000,00 € Comune di Montorio al Vomano Caserma Carabinieri 2.765.750,00 €

Edilizia di culto di proprietà pubblica:

Comune di Bisenti Chiesa cimiteriale – C.da Rufiano 615.900,00 € Comune di Castelli Chiesa Santa Maria degli Angeli. C.da convento con annesso museo delle ceramiche 2.500.000,00 € Comune di Cellino Attanasio Convento S. Francesco 1.355.480,00 € Comune di Isola del Gran Sasso Chiesa Madre 360.000,00 € Comune di Mosciano Sant’Angelo Convento SS Sette Fratelli adiacente a Chiesa C.da Convento 2.978.325,00 €

Edilizia residenziale pubblica:

Comune di Bisenti P.zza XXIV Maggio 200.000,00 € Comune di Castilenti Via Roma 138.000,00 € Comune di Crognaleto Frazione Cervano 102.870,00 € Comune di Isola del Gran Sasso c.da Torretta 50.000,00 € Comune di Penna Sant’Andrea C.da Pilone – Riserva Castel Cerreto 462.894,00 € Comune di Valle Castellana Fraz. S. Vito BLOCCO A 410.231,00 € Comune di Valle Castellana Fraz. S. Vito BLOCCO B 877.500,00 €

Edilizia Sanitaria:

Comune Valle Castellana Recupero ex edificio scolastico – Residenza anziani 2.751.000,00 €

Interventi di rigenerazione urbana, urbanizzazione ed infrastrutture:

Comune di Basciano Sottoservizi e ripristino viabilità 900.000,00 € Comune di Campli Recupero e valorizzazione rete viaria comunale 1.000.000,00 € Comune di Colledara Rigenerazione campo sportivo comunale 1.400.000,00 € Comune di Corropoli Attrezzature culturali 80.000,00 € Comune di Cortino Centro sociale Padula 195.195,00 € Comune di Crognaleto Strada comunale del Catagnone 1.000.000,00 € Comune di Fano Adriano Ripristino infrastruttura in loc. Cerqueto 550.000,00 € Comune di Fano Adriano Sottoservizi reti fognarie e acquedottistiche 1.700.000,00 € Comune di Isola del Gran Sasso Ponte carrabile. Via Duca degli Abruzzi 995.000,00 € Comune di Isola del Gran Sasso Centro commerciale vecchio. Loc. San Gabriele 200.000,00 € Comune di Montorio al Vomano Riqualificazione e miglioramento sismico delle strutture del campo sportivo “Parrozani” 1.300.000,00 € Comune di Montorio al Vomano Attrezzature sportive spogliatorio Pigliacelli 118.858,00 € Comune di Pietracamela Museo per la valorizzazione dell’arte pittorica di Montauti 300.000,00 € Comune di Teramo Polo Museale Via M. Delfico 9.360.000,00 €

Interventi finanziati con le risorse della Camera dei Deputati: