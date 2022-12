Martinsicuro, il 10 e 11 dicembre alla Torre Carlo V il “Villaggio di Babbo Natale”

TERAMO – Nel naturale palcoscenico della Torre Carlo V ecco “Lo Schiaccianoci”. Sabato 10 e domenica 11 dicembre il Museo Archeologico e il giardino della Torre Carlo V di Martinsicuro ospiteranno anche quest’anno il “Villaggio di Babbo Natale”, giunto alla quinta edizione e pronto ad emozionare i tanti bambini e non solo con la rappresentazione scenica-teatrale de “Lo Schiaccianoci” liberamente tratto dall’opera di Ernest T.A. Hoffman.

La locandina dell’evento.

Attori, musicisti, cantanti, danzatrici e il mago saranno i protagonisti di un percorso animato durante il quale i visitatori potranno rivivere le atmosfere natalizie della celebre opera “Lo Sciaccianoci” immergendosi in un vero e proprio sogno coronato dall’incontro finale con il protagonista assoluto: Babbo Natale. Si tratta di una rappresentazione minuziosa e fantastica la cui regia, allestimento e interpretazione scenica, sono a cura dell’Associazione culturale “Fuori Classe” di Martinsicuro che vanta straordinari professionisti dello spettacolo. Non mancheranno poi laboratori per i piccoli, la cassetta della posta per mandare la letterina a Babbo Natale e tante altre sorprese speciali. Sarà uno spettacolo coinvolgente, emozionante appositamente ideato e curato per i bambini ma anche per i genitori che saranno accompagnati dentro la fiaba da Clara, il mago Drosselmayer, fata Confetto e gli altri personaggi fantastici.

«L’Amministrazione comunale – affermano il sindaco Massimo Vagnoni e la consigliera delegata alla Cultura Giuseppina Camaioni – continua a lavorare nell’ambito delle politiche culturali, per la promozione della cultura, la valorizzazione della lettura, dell’ars teatrale e del Museo Archeologico che durante l’evento sarà visitabile gratuitamente. Vogliamo far divertire i bimbi – continuano – con un evento ideato per loro, ma soprattutto farli vivere e respirare il magico Natale immersi nello splendido scenario storico-culturale del Museo e della Torre Carlo V». Il “Villaggio di Babbo Natale” di Martinsicuro sarà aperto il 10 e l’11 dicembre con spettacoli teatrali a partire dalle ore 15:30 fino alle ore 20:00 a ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si svolgerà esclusivamente all’interno.