“L’avventura di un piccolo re”, l’infanzia di Federico II in un romanzo per ragazzi

ANCONA -Si sa veramente poco dell’infanzia di Federico II. Orfano a soli tre anni del padre Enrico VI che lo aveva visto soltanto il giorno del battesimo e a quattro anni anche della madre, visse a Palermo sotto la tutela del Papa Innocenzo III, che da Roma non poteva certo aver cura direttamente di lui (ma che pretese una somma ben consistente per essersi assunto un simile impegno). Venne probabilmente affidato a qualche nutrice per una sommaria assistenza, ma non se ne sa il nome; a qualche ignoto dignitario per una prima educazione, ma è congettura.

Non resta allora che formulare ipotesi, tenendo presente soprattutto l’ambiente in cui visse il piccolo Federico. Si è immaginato che fosse lasciato a se stesso, libero di andarsene dove voleva, di parlare con chiunque incontrasse per le vie di una città multietnica come era allora Palermo. Sarebbe stato così che avrebbe imparato a parlare greco, ebraico, latino; a conoscere vita, costumi, religioni di genti diverse, a fare spontaneamente amicizie, a trattare chiunque con disinvoltura. Forse non si è lontani dalla verità, perché in effetti furono queste le doti che più tardi realmente Federico II mostrò di aver potenziato grazie ad un’inesauribile curiosità e all’interesse per ogni campo del sapere.

A questa infanzia semisconosciuta di Federico II ha pensato Marzio Bartoloni, giornalista del ‘Sole 24 ore’, autore di un romanzo per ragazzi, “Federico II, l’avventura di un re”, presentato il 28 gennaio a Palazzo Bisaccioni. Già nel 2020, anno della pubblicazione, la Fondazione Federico II Hohenstaufen si era interessata del libro prendendo contatto con l’autore. L’incontro, sospeso a causa della pandemia, è potuto avvenire solo ora. Si tratta di un ‘romanzo fantastorico per ragazzi’, stando alla definizione di Marzio Bartoloni. Simpaticissime le informazioni che ha dato della sua genesi.

Padre di quattro figli, da bambini aveva preso l’abitudine di raccontare loro, prima che andassero a nanna, di un personaggio che molto ammirava: Federico II, appunto; della sua storia e, soprattutto delle sua infanzia della quale molto era possibile immaginare. Era stato uno di loro un giorno a chiedergli di raccogliere in un libro quando aveva raccontato. Così aveva fatto, mettendo in ordine i ricordi, aggiungendo descrizioni dei luoghi in cui Federico II aveva vissuto nell’infanzia e nell’adolescenza, inserendo personaggi coevi e reali o immaginari, sul filo di una trama che avrebbe mostrato la maturità raggiunta dal protagonista al termine di avventurose vicende.

Maria Cristina Memè

Marzio Bartoloni mette accanto a Federico II due fidati piccoli amici arabi: Monsif, un ragazzino intelligente e sagace, una ragazzina, Fatima, un monaco basiliano, Zosimo, un frate francescano, Alamanno e, con licenza storica, anche un personaggio, Hermann Von Salza, che in realtà sarebbe entrato solo nel 1216 nella corte per diventare consigliere di piena fiducia di Federico II. Maria Cristina Memè ha letto alcuni passi del libro, permettendo di apprezzare con l’abilità narrativa, anche quella stilistica dell’autore. Di vivo interesse l’intervento di Sabrina Nocelli, docente dell’istituto Comprensivo ‘E. Mestica’ di Cingoli. Ha spiegato come il libro offra per un uso didattico diversi spunti di approfondimento cognitivo. Può prestarsi a ricerche relative a luoghi, personaggi, arte, storia, flora e fauna, religioni e abitudini alimentari. Sono ricerche che lasceranno depositare memorie destinate a non scomparire, sviluppando spirito critico e sollecitando ulteriori curiosità.

A corollario della manifestazione è stato proiettato un documento filmato su un luogo che un tempo doveva apparire come un ‘giardino delle delizie’: il Castello di Maredolce, nel Parco della Favara. Edificato nel 1071 in stile islamico, appartenuto in origine ad un emiro, passò a Ruggero II che ne fece una delle sue residenze preferite con un magnifico giardino e un pittoresco laghetto o peschiera. Qui probabilmente giocava il piccolo Federico prima che il castello diventasse una fortezza, più tardi un ospedale, poi ancora in una azienda agricola cadendo successivamente in un progressivo degrado causato da un desolante abbandono e da un incontrollato abusivismo. Oggi la Regione Calabria ha espropriato l’edificio iniziando lavori di restauro. È da augurare che non tardino ad essere completati. Maredolce, attualmente ancora in condizioni desolanti, potrebbe diventare uno dei luoghi più suggestivi di Palermo e una straordinaria, ineludibile attrazione turistica della città.

Augusta Franco Cardinali