Per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri si cerca in tutto il Paese un suo amico, di trent’anni, al quale avrebbe aperto la porta la sera del delitto e col quale avrebbe cenato. Rimane un mistero il possibile movente.

PESARO – C’è un sospettato per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri, il ventisettenne trovato senza vita in casa, immerso nel sangue dopo aver ricevuto numerose coltellate. Si tratta di un suo amico, col quale avrebbe cenato la sera in cui è stato ucciso, lunedì 20 febbraio. Il trentenne si è reso irreperibile e le ricerche sono state attivate in tutta Italia.

Secondo gli inquirenti Panzieri ha aperto la porta al suo assassino. Dopo aver giocato a calcetto con gli amici, si è recato a casa ed ha cucinato la cena. Gli inquirenti hanno infatti trovato la tavola apparecchiata per due. Un piatto di pasta, qualche sigaretta, un paio di birre. Le ultime però non sono state quasi toccate. Qualcosa deve essere andato storto e dovrebbe essere scoppiato un violento litigio tra i due.

In base a quanto ricostruito, l’assassino avrebbe afferrato un coltello dalla punta sottile e con quello avrebbe colpito a più riprese Panzieri. 13 coltellate, forse di più. La maggior parte alla schiena, ma qualcuna anche a volto, mento e collo. Panzieri ha provato a difendersi e a rifugiarsi in bagno, ma è stato raggiunto e sopraffatto dal suo assassino. Che poi se n’è andato portando via l’arma del delitto ed il telefono della vittima. Non si sarebbe nemmeno cambiato. Poi sarebbe fuggito in auto, che non è stata ancora trovata. Si ipotizza che possa averla abbondonata da qualche parte e che abbia proseguito la fuga in treno.

I rilievi della scientifica sono proseguiti tutto il giorno. Al momento non sono stati trovati né gli abiti, né l’arma del delitto. I pompieri hanno verificato se l’assassino non si sia dileguato passando per i tetti. I vicini non avrebbero sentito nulla. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte di lunedì 20 febbraio, mentre il ritrovamento del corpo risale alle 9:00 del mattino seguente. L’assassino dunque ha avuto un buon margine tempo per darsi alla macchia.

La scoperta del corpo l’ha fatta un fratello della vittima, recatosi nel suo appartamento, non vedendolo arrivare a lavoro e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Dopo aver sfondato la porta, l’ha trovato nel bagno, immerso in un lago di sangue. La casa in cui è avvenuto il delitto si trova in pieno centro a Pesaro, in via Gavelli 19, un vicolo cieco non lontano dal conservatorio Rossini. Il ventisettenne vi si era trasferito da una quindicina di giorni. L’appartamento era ancora invasi dagli scatoloni del trasloco.

Il movente rimane il mistero più grande. Nella vita di Pierpaolo Panzieri non ci sono elementi dubbi o zone d’ombra. Gestiva insieme ai suo famigliari una ditta edile, gran appassionato di musica, suonava diversi strumenti, non aveva precedenti con la giustizia. Noto alle forze dell’ordine per piccoli episodi invece il ricercato, un ragazzo di trent’anni pesarese.

Le ricerca per il sospettato dell’omicidio di Pierpaolo Panzieri proseguono in tutto il Paese, mentre per domani è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima.