Un uomo è stato sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi ed è finito in arresto per spaccio, mentre quattro ragazzi che avevano modiche quantità sono stati segnalati come assuntori, in seguito ai controlli dei carabinieri a Martinsicuro e Villa Rosa.

TERAMO – Prosegue l’opera di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti dei carabinieri nelle strade di Martinsicuro e Villa Rosa. In seguito ad un controllo dei militari della stazione locale e dei colleghi del Norm di Alba Adriatica nelle strade e nei punti di incontro del territorio, quattro ragazzi son stati sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish ed eroina. Nel corso del servizio a Villa Rosa e Martinsicuro, i militari hanno compiuto anche un arresto per spaccio, in una piazza cittadina.

Alla vista dei carabinieri ha cercato di dileguarsi, non riuscendo però a passare inosservata. Fermato per un controllo, è stato perquisito. Sono così saltati fuori 100 grammi di hashish, 10 di marijuana e 6 di eroina, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti. L’uomo aveva inoltre con sé un bilancino di precisione.

I carabinieri hanno poi pattugliato i punti di raduno e quelli solitamente associati all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Sono dunque stati controllati parchi, piazze e il lungomare, ma anche mezzi di trasporto ed esercizi commerciali. Sono così stati sorpresi i quattro giovani che sono stati segnalati alla Prefettura n qualità di consumatori.