Scossa di terremoto nelle Marche di magnitudo 3.8, epicentro a Treia

MACERATA – Pochi, veramente pochi in Italia e anche nelle Marche hanno avuto occasione di accostarsi al teatro di Ugo Betti. Sembra strano perché Ugo Betti è considerato dalla critica ufficiale la voce più autorevole del teatro post pirandelliano; ancora di più perché è molto più conosciuto e apprezzato al di fuori dei confini d’Italia; perché trattò temi di grande contenuto e di vivissima attualità; perché pure la sua produzione è abbondante, varia per genere e significativa essendo autore non solo di opere teatrali, drammi e commedie, ma anche di raccolte di poesie e di novelle. Sembra per questo opportuno scoprire e comprendere le cause di questa immeritata diffidenza. Scorriamo innanzi tutto notizie relative alla sua vita.

Ugo Betti era marchigiano, precisamente di Camerino, dove era nato nel 1891, il 4 febbraio. Ben stimata la sua famiglia. Il nonno paterno era stato per 25 anni rettore dell’Università di Camerino, il padre era direttore all’ospedale civile di Parma. Da entrambi avrebbe ereditato interessi culturali e speculativi, di introspezione psicologica e di etica professionale. Compì studi classici, si laureò in giurisprudenza manifestando contemporaneamente attitudine per diversi sport. Scoppiata la prima guerra mondiale, si arruolò volontario, si distinse, fu decorato al valore, venne fatto prigioniero durante la rotta di Caporetto e internato per diversi mesi durante i quali, quasi segretamente, incominciò a scrivere poesie. La sua prima raccolta è ‘Il re pensieroso’ dove manifesta per la prima volta una intima, sincera tenerezza velata di pietà per le creature più fragili e indifese.

Agli inizi della sua carriera di magistrato avrebbe più tardi individuato e trattato altri temi con l’osservazione degli errori e delle sofferenze degli uomini. Anche ciò che sgomenta deve essere considerato, ebbe ad osservare, altrimenti l’uomo non sarebbe degno della ‘corona della sua coscienza’. Tradotta in linguaggio teatrale una simile affermazione significava mettere lo spettatore di fronte a responsabilità anche personali e alla verità riflessa dei propri difetti. Tanto creava inevitabilmente disagio. È il motivo per cui il suo teatro tardò ad affermarsi in Italia dove, non come in altri paesi, facile e immediato era un riscontro con i fatti rappresentati. Meravigliò in ogni modo che dopo la delicatezza della poesia Ugo Betti scrivesse un dramma molto forte, ‘La prigioniera’ in cui parlava delle tentazioni dei sensi e persino di un temerario dialogo con Dio. Sarebbero venuti successivamente altre due opere teatrali, ‘La donna sullo scudo’ e ‘La casa sull’acqua’, dove ad essere considerato era il dissidio di due fratelli innamorati della stessa donna, poi due raccolte di novelle dai contenuti veristi, ma anche fiabeschi, simbolici, surreali (sembra una contraddizione, ma non lo è) e un altro dramma, ‘Un albergo sul porto’. Sarà però a trentotto anni, dopo essere stato nominato giudice a Roma, che apparirà la sua più importante produzione.

Nella consapevolezza dei valori e dei limiti della sua professione Ugo Betti si rese conto nelle aule di giustizia delle esperienza di dolore, di peccato, di pentimento. Scrisse allora le sue opere migliori: il dramma ‘Il Diluvio’ dove denunciò l’ammirazione della piccola borghesia per i potenti, la fragilità della donna adescata dalla ricchezza, la paura e la diffidenza che sono di ostacolo a nobili impegni. ‘Frana allo scalo nord’ sviluppa invece il tema delle responsabilità dell’uomo, mentre ne ‘Il cacciatore d’anitre’ ad essere considerata è l’ambizione per la quale è possibile tradire ideali e affetti perdendo con essi la vita.

Dopo aver scritto anche quattro commedie, “Una bella domenica di settembre”, “ I nostri sogni”, “Il paese delle vacanze”, “Favola di Natale”, ritornerà al teatro drammatico con “Notte in casa del ricco”, “Ispezione” “Marito e moglie” per esplorare la sofferenza del colpevole, il desiderio di redenzione, l’impossibile felicità terrena, l’egoismo dei rapporti umani, il cinismo.

È a cinquantadue anni che Betti scrive quello che è considerato il suo capolavoro, “Corruzione al Palazzo di Giustizia”. Sono diversi gli elementi drammatici che ne costituiscono l’intreccio: l’ambizione e la scalata al potere, la lotta spregiudicata per la carriera nell’ambiente di una soffocante burocrazia, l’incertezza morale di giudici che non credono più nella giustizia, la tragedia dell’innocenza travolta da un ambiente disumano, l’allucinante vicenda del colpevole che finirà tuttavia per comprendere la vanità del suo immeritato successo. È in essenza la parabola del fallimento di una giustizia terrena con la resa ad una verità e ad una giustizia che supera le leggi dell’uomo. Dopo il grande successo della prima a Roma nel 1949, il dramma venne trasmesso per radio, pubblicato su riviste specializzate, premiato, riproposto in importanti città prima di valicare la frontiera e passare in Germania, a Santiago del Cile, a Parigi, alla BBC. Ebbe In Italia grandi interpreti tra i quali Elena Zareschi, Salvo Randone, Enrico Glori, Vittorio Gassman, Arnoldo Foà, Aroldo Tieri.

Gedeon (Delitto all’isola delle capre), Teatro Stabile di Haarbus, Danimarca, 11 aprile 1955

Da elencare almeno altre opere successive: i drammi “Lotta fino all’alba”, un giallo ambientato negli anni di guerra e “Spiritismo nell’antica casa”; “il racconto “Irene, l’innocente” e ancora un dramma, ”Delitto all’isola delle capre” dal quale è stato tratto un melodramma rappresentato in prima assoluta nell’ultima Stagione Lirica del Pergolesi. È la storia di tre donne che, dopo lo sconvolgimento di una guerra, lasciano la città per vivere in una casa di campagna in rovina. Vivono in assoluta libertà, pascolando pecore. Saranno tutte e tre – madre, figlia, cognata – sedotte da un uomo che si dice amico del marito defunto; falso e fedifrago, a dire della moglie. Quando però l’ospite sbruffone, spavaldo, spregiudicato, profittatore cadrà accidentalmente in un pozzo non sarà soccorso. Dopo aver allontanato figlia e cognata sarà la madre a chiudere con lui nel pozzo vendetta e ricordi. È un giallo non a lieto fine, con la denuncia dell’infelicità causata dall’accondiscendenza dei sensi e la delusa proclamazione di una libertà etica assoluta che rimanda ad antichi miti. L’ambientazione è allo stesso tempo realistica e surreale.

Seguirà una parentesi narrativa con il racconto “Una strana serata” e il romanzo “La pietra alta”. Successivamente Ugo Betti tratterà il tema della dignità umana ne “La regina e gli insorti”; poi verrà l’ultimo lavoro teatrale rappresentato in vita, “Il giocatore”. Ne è protagonista un uomo abile e senza scrupoli responsabile della morte di sua moglie, che sarà assolto dalla giustizia umana, ma umiliato da quella divina.

The Burnt Flower Bed, (L’aiuola bruciata) all’Arts Theatre di Londra, 9 settembre 1955.

Dopo la morte a Roma nel 1951, furono ritrovati di Ugo Betti tre drammi postumi: “Acque turbate”, “L’aiuola bruciata”, “La fuggitiva” in cui è auspicata la riedificazione dell’umanità dopo gli orrori della guerra.

Come è evidente si tratta di una produzione rilevante, che tratta temi sui quali – è stato detto in un convegno a lui dedicato – specialmente i giovani dovrebbero meditare: la solitudine interiore, l’inquietudine esistenziale, il mistero del destino individuale, l’anelito inappagato di giustizia, la relatività dei sentimenti, la pietà per gli esseri umani più deboli, l’importanza del dolore e del male che non possono essere esorcizzati o elusi, ma per quanto umanamente possibile compresi e sanati. C’è però nel teatro di Ugo Betti anche un’ inquietante denuncia: la giustizia umana può sbagliare anche in buona fede o venire elusa o persino usata con aberrazione nei confronti di crimini che restano impuniti. Non tuttavia quella divina, inscritta nel destino degli uomini, che, se violata, prima o poi si traduce in una autocondanna. E ancora c’è da riflettere su quanto sia difficile conciliare pietà e legalità, quanta responsabilità comporti amministrare la giustizia, quanto sia comunque relativa la giustizia degli uomini. Grande davvero e ancora tutto da riscoprire questo drammaturgo.

Augusta Franco Cardinali