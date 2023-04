Colonnella, la studentessa Arianna Di Domenico alle finali dei Giochi Matematici

L’episodio si è verificato in occasione della partita del campionato eccellenza Alba Adriatica – Giulianova, dello scorso 12 marzo: l’uomo che ha acceso un fumogeno i tribuna è stato raggiunto da Daspo e non potrà accedere agli impianti sportivi per due anni.

TERAMO – Lo scorso 12 marzo, durante la partita Alba Adriatica-Giulianova, valevole per il campionato di calcio di Eccellenza, un tifoso della compagine locale ha acceso un fumogeno, nella tribuna degli spettatori: il gesto gli è valso un Daspo, della durata di due anni.

I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, impegnati nel servizio di Ordine Pubblico, dopo aver spento il fumogeno e messo in sicurezza l’ara, hanno identificato il responsabile.

L’uomo, che attualmente risiede nella provincia di Pesaro-Urbino, è stato raggiunto dalla misura del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, Daspo, per la durata di due anni. Per questo periodo dunque, gli è fatto divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.