ANCONA – Confezionati di tutto punto, sono stati contemporaneamente presentati dall’intero staff organizzativo, il 14 aprile scorso, i cartelloni del XXIII Festival Pergolesi Spontini e della LVI Stagione Lirica del Teatro Pergolesi. È ampia la visione d’insieme delle manifestazioni, come pure la varietà, spesso l’originalità degli spettacoli destinati ad un vasto pubblico di gusti e interessi diversi, affiancati anche da varie e senz’altro interessanti progetti ed iniziative di coinvolgimento.

XXXIII Festival Pergolesi Spontini

‘Salti di gioia’ è il nome dato al XXIII Festival Pergolesi Spontini che sarà incentrato su diversi temi: ‘Dal barocco al classico’, ‘Dal jazz fino ai confini del pop’, ‘Al Festival con mamma e papà’, ‘Sacrum’, ‘Wine concert’, ‘Non solo musica: letteratura, hip hop, social opera’, ‘Spontini days’. Il Festival si inaugurerà con sei spettacoli in anteprima presentati a Jesi in Piazza Federico II (ore 21). Ecco sommariamente le date e i titoli:

29 luglio – Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Jannacci. Musiche di Enzo Jannacci.

– Elio canta e recita Enzo Jannacci. Musiche di Enzo Jannacci. 30 luglio – Songs and Dances – Le più belle arie e danze di grandi compositori in arrangiamenti per il Time Machine Ensemble

– Le più belle arie e danze di grandi compositori in arrangiamenti per il Time Machine Ensemble 3 agosto – Live Concert a sorpresa

– 4 agosto – Da Roma a Buenos Aires – Musiche di N. Rota, E. Morricone, L. Bacalov, A. Piazzolla

– Musiche di N. Rota, E. Morricone, L. Bacalov, A. Piazzolla 5 agosto – Operetta mon amour – Le più belle arie da operette di grandi autori. Nuova Produzione

– Le più belle arie da operette di grandi autori. Nuova Produzione 6 agosto – Play Gershwin– Musiche di G. Gershwin, E. Pieranunzi, J. Heifetz

Quattro aziende vitivinicole del territorio ospiteranno gli appuntamenti della sezione ‘Wine Concert’ (ore 19), con visite guidate alle cantine e degustazioni. Si terranno il 31 luglio alla Tenuta di Tavignano di Cingoli (viola Luca Ranieri, pianoforte Marta Tacconi); il 1 agosto alla Cantina Sartarelli di Poggio San Marcello (clarinetto Michele Scipioni, violino Simone Grizi, contrabbasso Davide Padella); 31 agosto a Casalfarneto di Serra de’ Conti (pianista Michele Castaldo); 1 settembre Cantina Villamato di San Paolo di Jesi (pianista Coralie Camuti). Quattro concerti ‘Residart’ di musica da camera sono inoltre previsti in settembre: il 10 (luogo da definire), il 13 (Teatro di Montecarotto), il 15 (Chiesa degli Aroli di Monsano), il 17 (Auditorium di Santa Teleucania di Morro d’Alba).

Tre appuntamenti ancora per la sezione ‘Al Festival con mamma e papà’. Domenica 3 settembre (ore 17) il Pergolesi accoglierà ‘Children’s Corner’; poesie di G. Rodari, musiche di Debussy, Schumann e compositori contemporanei, con Michele Pirani: 7 settembre, ‘Pergolesi Escape Room’, format ludico per ragazzi con enigmi, segreti e storie da ricostruire nel Teatro Pergolesi; 9 settembre, ancora al Pergolesi, ‘La Famiglia Addams. Commedia musicale d’altri tempi’ presentata, in nuova tournée, dalla Compagnia della Corona.

Da segnalare ancora quattro concerti: il 2 settembre al Teatro Pergolesi con il giovane chitarrista jazz jesino, Andrea Molinari affiancato da un prestigioso complesso vocale e strumentale; il 10 settembre al teatro Pergolesi ‘Concerto Barocco’ con l’Accademia d’Arte Arrigoni; l’11 settembre (ore 18) nella Chiesa Regina della Pace con ‘Improvvisazioni sulla gioia’ interpretate dall’organista Marco Agostinelli; 21 settembre al Teatro Pergolesi con ’88 tasti di passione’, concerto narrativo dedicato a Chopin: Alexandra Pavolova, pianista.

Il 17 settembre sarà la volta di uno spettacolo di danza, musica e letteratura con “Le strade di Pasolini”, musiche di J.S. Bach, Sofia Manvati, violinista e testi di P. P. Pasolini. Il 24 settembre, al Pergolesi, andrà in scena ‘Social Opera’ ispirato al ‘Barbiere di Siviglia’ di Rossini: protagonisti gli attori disabili del Progetto OperaH.

Il XXIII Festival Pergolesi Spontini, come consuetudine, si concluderà il 27 settembre al Teatro Pergolesi (ore 21) con il Concerto dell’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi.

LVI Stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi

Tre titoli di grande repertorio e una novità assoluta sono elencati nel cartellone della prossima Stagione Lirica del Pergolesi, Teatro di Tradizione dal 1968. Gli spettacoli, coprodotti anche con teatri nazionali ed esteri e sostenuti da importanti progetti non solo regionali, saranno distribuiti nell’arco di due mesi, da ottobre a novembre, a proseguimento quindi al Festival.

L’inaugurazione avverrà venerdì 20 ottobre (ore 20,30) e domenica 22 ottobre (ore 16) con “Così fan tutte” opera giocosa di W. A. Mozart. La Fondazione Pergolesi Spontini ha realizzato lo spettacolo in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il Teatro Comunale Pavarotti di Modena, il Teatro Sociale di Rovigo, l’Opéra-Théatre of Eurométropole di Metz.

Venerdì 3 novembre (ore 20,30) e domenica 5 novembre (ore 16) andrà in scena l’opera buffa “Il Barbiere di Siviglia” capolavoro di G. Rossini, nuova produzione e nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro Verdi di Pisa, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Alighieri di Ravenna.

Venerdì 24 novembre (ore 20,30) e domenica 26 novembre (ore 16) si assisterà, in prima assoluta, ad un’opera nuova del compositore contemporaneo Nicola Campogrande, “De Bello Gallico”, originale, curiosa e intrigante interpretazione musicale dei ’Commentarii’ di Caio Giulio Cesare. Giulio Prandi dirigerà il Time Machine Ensemble, mentre le scene e i costumi saranno realizzati dai vincitori della III Edizione del Concorso dedicato a Josef Svoboda riservato agli studenti del Biennio di Specializzazione in Scenografia delle Accademie di Belle Arti di Macerata, Bologna, Venezia, Carrara.

Mai rappresentata a Jesi, rarissimamente altrove, chiuderà infine la Stagione un’opera semiseria, “La Rondine” di G. Puccini, che qui appare come un compositore nuovo e moderno in grado di innestare nel teatro lirico lo spirito dell’operetta viennese. Si tratta anche in questo caso di uno spettacolo coprodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il Teatro Verdi di Pisa e l’Opéra Théatre di Metz.

Va annotato che tutti gli spettacoli saranno precedute da ‘Anteprime giovani’ che anticiperanno le prime rappresentazioni e che in tutte le recite, ad eccezione di quelle del ‘De bello gallico’, sarà impegnata l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Due progetti speciali affiancheranno inoltre la Stagione Lirica: una nuova produzione lirica per bambini, “Le avventure di Papageno” con musiche di Germano Geri ispirate al ‘Il flauto magico’ e ”Lo frate ‘nnamorato”, di Pergolesi, che andrà in tournée nelle Marche con il Time Machine Ensemble e giovani cantanti lirici americani reclutati nell’ambito dei Programmi di Lingua e Canto per cantanti lirici del Centro Studi Italiani di Urbania. Non c’è che dire: fra tanti diversi, interessanti, coinvolgenti spettacoli non mancherà che l’imbarazzo della scelta.

Augusta Franco Cardinali